大陸銀保監會網站18日晚消息，為貫徹落實中共中央、大陸國務院關於規範發展第三支柱養老保險決策部署，促進商業銀行和理財公司個人養老金業務發展，中國銀保監會發布《關於印發商業銀行和理財公司個人養老金業務管理暫行辦法的通知》（《通知》）。將有助於建立覆蓋全民、權責清晰、保障適度的多層次養老保險體系。

大陸銀保監會表示，今年4月，為落實國務院辦公廳《關於推動個人養老金發展的意見》（《意見》）要求，制定了《商業銀行和理財公司個人養老金業務管理暫行辦法》（《暫行辦法》），規範商業銀行和理財公司個人養老金業務，助力多層次社會保障體系健康發展。

《暫行辦法》共六章六十二條，主要內容：一是總則。二是商業銀行個人養老金業務。三是理財公司個人養老金業務。四是信息報送。五是監督管理及附則。

目前可開展個人養老金業務的商業銀行和理財公司，因個人養老金制度處於初始階段，對參與的商業銀行和理財公司業務經營、客戶服務、風險管理、社會責任等均有較高要求。依《通知》確定，必須是截至2022年第三季底，一級資本淨額在1000億元（人民幣，下同，約合新台幣4400億元）以上、具有跨區域服務能力、主要審慎監管指標符合監管規定的大陸全國性商業銀行和具有較強跨區域服務能力的城市商業銀行，以及截至2022年第三季底，已納入養老理財產品試點範圍的理財公司，可以開辦個人養老金業務。

主要包括大陸6家大型銀行、12家股份制銀行、5家城市商業銀行和11家理財公司。

依《暫行辦法》規定，個人養老金資金帳戶為特殊專用帳戶，參照個人人民幣結算帳戶項下Ⅱ類戶管理，並就與Ⅱ類戶區別事項進行了例外規定。達到大陸國家規定的領取條件前，個人養老金資金帳戶封閉運行。

《意見》規定，參加人每年繳納個人養老金的上限為1萬2000元。《暫行辦法》按照《意見》要求，不允許超額繳費。對於有進一步養老產品投資需求的個人，可通過其他帳戶自行購商業養老金融產品。

參加人另外可以透過個人養老金資金帳戶購買商業個人養老儲蓄、個人養老金理財產品、個人養老金保險產品、個人養老金公募基金產品等個人養老金產品。其中，開辦個人養老金業務的商業銀行所發行的儲蓄存款（包括特定養老儲蓄，不包括其他特定目的儲蓄）均可納入購買範圍。