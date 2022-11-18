國民黨桃園市議員候選人凌濤17日批民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵，指江的大哥江永豐經營酒精鎖測試儀，還賣給大陸公安單位，今天（18日）國民黨宜蘭縣黨部質疑江聰淵「一手抗中保台，一手親吻人民幣？」江聰淵回批藍營荒謬、好笑，回嗆說「就是自己提名的候選人無一是處，導致弊案纏身的母雞沒有功能，所以這些小雞才會出來亂咬亂罵。」

國民黨宜蘭縣黨部指出，江永豐是台灣寰康科技有限公司法人、董事，該公司在大陸設有工廠，質疑每年在大陸賺取多少專利的利益？有沒有向台灣經濟部投審會依法申報？所賺的人民幣有沒有依規定在台灣繳交稅金，相關單位要不要查？

藍營質疑，江永豐穿著江聰淵背心，在各個場合向民眾口沫橫飛地說自己長年在大陸做大生意，是大老闆；江聰淵與江永豐財務關係為何？江永豐在大陸做生意有跟大陸高幹接觸嗎？有用在大陸賺的人民幣支持你選舉嗎？

江聰淵在臉書上發文批說，國民黨真的急了！竟然開啟亂咬亂罵的瘋狂模式！一下子說我小偷、一下子說我黑道，今天換說我是中共同路人，想起來真的是非常荒謬又好笑！

他表示，他要對大哥說聲抱歉，大哥多年在海外努力打拚的事業，因為我參選縣長威脅到國民黨連任的利益，所以把兄長正常的經貿行為，化為要來把聰淵抹紅的手段，這種非常低劣惡質的手法，讓家人無辜受到牽連。

江聰淵指出，台灣的技術精湛，是全球重要的經濟夥伴，大哥的公司是酒精測試儀專利的廠商，是跟全世界做生意的台商；他沒有股份、沒有參與公司經營，何來賺人民幣的指控。江聰淵也反批國民黨自己是紅色供應鏈的一環，選舉到了才到處抹紅以求自清。