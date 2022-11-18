台南學甲區本月10日凌晨發生有人持衝鋒槍掃射市議員謝財旺服務處及某工廠共88槍，檢警拘提共犯郭男到案，檢方複訊後以違反槍砲條例與恐嚇罪嫌聲押，台南地院裁定郭嫌2萬元交保、限制住居，檢方聲押郭姓共犯，檢方抗告成功，台南高分院撤銷裁定發回，台南地院今晚再次裁定6萬元交保並限制住居。

台南地院晚間表示，郭男雖坦承移動涉案機車，但否認涉犯持有槍枝、子彈及恐嚇犯行，辯稱是受他人指使而移動機車並擦車。檢察官羈押聲請書內並無足證郭男於案發當天凌晨3時騎乘該機車持槍、彈射擊之人或與騎乘該機車持槍、彈射擊之人有何犯意聯絡或行為分擔事證。

台南地院指出，郭男坦承移動該涉案機車及擦車涉犯湮滅他人刑事案件證據罪，為最重本刑3年以下有期徒刑之罪，台南地院審酌，本案犯案情節、罪嫌刑度、郭男供述及其權益保障等情形，並斟酌郭男身分地位、資力、犯罪情節輕重等，准予郭男提出6萬元保證金後釋放，並限制住居，駁回南檢聲請羈押及禁止接見通信，全案仍可抗告。