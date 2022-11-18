民眾黨中市南屯區議員候選人洪鑫任，在20229合一選舉選前進入最後倒數7天期間，竟然收到國軍教召通知書，決定從19日至25日，前往成功嶺接受為期7天的教育召集訓練，他也表示「比起選舉，保衛家園更重要」，洪鑫任自稱成為了「台灣史上第1位投票前7天被教召的候選人」。

洪鑫任提到，距離選戰倒數7天，原本是各候選人要把握最後時間，全力衝刺爭取選民支持的「黃金週」，沒想到，卻在日前收到國軍教召通知書，於19日至25日前往台中成功嶺營區，進行為期7天的教育召集訓練。

洪鑫任也在今(18)日開記者，他認為「教召是以有效恢復教召員戰鬥技能為目的，強化後備軍人熟悉戰場環境與戰鬥技能」，近期看到蘇俄入侵烏克蘭，再對比台灣面臨共軍的威脅，他身為年輕世代，保家衛國義無反顧。

洪鑫任強調，「責任來，我就扛」比起選舉，保衛家園更重要，愛台灣不是嘴巴說說而已，更是身體力行，用行動證明，面對國民義務，他二話不說，「勇於面對、勇於解決、勇於突破」。

洪鑫任直言，在選舉期間突來的教召令，他大可以推拖或請假，但是「細數在朝高官、民代，許多人想盡辦法『閃兵』」，不過，他願擔起保衛國家的責任，未來小洪順利當選市議員，面對市政問題，一定也是勇於承擔、勇於突破！

洪鑫任說，競選團隊與親友團全力支持，在選前最後7天會，所有人都會加倍努力，勤跑各市場、交通熱點幫忙拉票，讓他可以安心地在成功嶺接受教育召集訓練；洪鑫任也將在下周五(25)日下午4點解召，距離投票時間也僅剩「黃金6小時」。