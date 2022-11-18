清景麟建築團隊18日舉辦「清景麟超乎想像巨星時尚之夜」，發表全新7大系列制服，打造時尚集團形象，並邀請品牌形象大使徐若瑄首度到高雄走秀，女神以一襲優雅的白色禮服現身，性感迷人模樣成為全場焦點。清景麟建築團隊董事長林聰麟指出，整場活動總花費達1000多萬元，堪稱是高雄建築史上單場最花錢的活動，成功吸引滿滿人潮。

清景麟品牌形象大使徐若瑄首度高雄走秀 演繹建築美學│高雄

清景麟品牌形象大使徐若瑄首度高雄走秀 演繹建築美學│高雄

時尚之夜由400台無人機表演開場，請來近20位凱渥名模群，穿上清景麟時尚制服在伸展台走秀，徐若瑄驚喜現身壓軸走秀驚艷全場，展現女神氣勢。緊接著由饒舌樂團玖壹壹帶來拿手歌曲High翻小港，精彩的表演令人目不暇給，最後以七彩煙火畫下句點，人潮幾乎擠爆活動現場。

林聰麟表示，邀請星宇航空制服設計師林尹培袞替集團旗下7個事業體，設計全新制服系列，會做這樣的決定，首要考慮就是希望更加明確品牌接下來的目標，對外，期待清景麟集團展現出高度國際化，更具品牌識別度，與世界更加接軌，同時更具時尚感的集團形象。對內，則希望讓集團各企業同仁，更具凝聚力，也更了解集團的目標與未來在業界希望完成的品牌高度。

此外，大手筆邀請徐若瑄擔任品牌形象大使，正是因為她溫暖、愛家的形象，符合品牌理念，加上她在亞洲區的知名度，完全可說是最稱職的「清景麟 您的家」形象大使。

林聰麟強調，這也宣示清景麟要把前衛、科技、時尚的精神導入營建業，同時融入創新規劃，主攻首購宅。小港「清景麟國家公園」就是導入品牌新精神的首案，預計明年農曆年後公開，開價32~38萬元。

而首度到高雄走秀的徐若瑄也笑說，這是她第一次正式代言房產，之所以會爽快答應，就是因為對於「家」的理念，清景麟在與她洽談合作時，就熱情的與她分享品牌對於建築、人文、環境、空間，以及家，各方面的想法，對她來說，品牌的理念幾乎與她心中對家的構想，完全不謀而合。

被問及徐若瑄心中對「家」的認知時，她笑說，家，對她來說，就是「心的安放之處」。大小、是否豪華都不重要，重要的是裡面的人，住起來的便利與舒適，所有設計是否符合居住者的需求，能讓一家人和諧、舒適的共同生活著，這才是家。