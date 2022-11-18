黃秋生（左）跟張孝全兩位準影帝相見歡。（羅永銘攝）

李淳（右起）、鄭東煥、朱軒洋、胡智強、高英軒互邀演戲。（羅永銘攝）

準女配角李夢苡樺（左起）、方郁婷、林詹珍妹同框亮相。（羅永銘攝）

準新人張祖鈞（左起）、黃歆庭、林諾、周興哲、胡智強合影。（羅永銘攝）

第59屆金馬獎18日舉行入圍酒會，準影后張艾嘉、蔡亘晏、袁澧林、洪慧芳出席受訪，69歲的張艾嘉獲金馬影后10次提名，這次在《燈火闌珊》演出返璞歸真的家庭主婦，她笑說：「我演家庭主婦蠻久了，我也是家庭主婦，這個題材我非常喜歡，給我的感慨很深。」

作為準影后入圍者中最資深的影人，張艾嘉有感而發說：「朱導演（朱延平）說我們在拍大合照時只認得兩個人，一個是我、一個就是黃秋生，看他走上台就想起幾10年前，年輕一批人出來的勇氣跟精神，我還有這個機會跟年輕人坐在一起、一起合作，很過癮。」新加坡資深演員洪慧芳也說，其實自己本來想退休了，但偶像張艾嘉有跟她聊天，並給予鼓勵說：「我還在演，妳可以繼續的。」

來自香港的袁澧林，從平面模特兒到電視演員，如今站上金馬，她說：「對我來說是夢幻之旅，拿著入圍證書想說我的天啊！這是真的嗎？」蔡亘晏表示：「《咒》入圍13項是很大的鼓勵，即使是商業片，努力把它做好，就會被肯定。以前演舞台劇開始，有志難伸、找機會參演，感謝編劇跟製作人，找上我這個沒甚麼名氣的舞台劇演員，是3年來最幸福的事情。」

影帝部份則有黃秋生跟張孝全出席，黃秋生說：「看到本人（張孝全）很年輕，照片比較老，以為跟我同年紀。」還說酒會就是向導演自薦的場合，形容：「這種場合就是要找生意啊。」張孝全則說今年沒有想過得不得獎，幸運物是自己的兒子，每天出門前都會抱一下小朋友，媽媽也有教3歲的兒子講：「助爸爸得獎。」今年入圍新導演的柯震東，也突然插花說明年要用演員身分跟張孝全競爭。

男配角方面，高英軒、李淳、朱軒洋、鄭東煥、胡智強5人均出席，朱軒洋靦腆說：「我有看《繼承者們》，有跟演員鄭東煥握手、打招呼跟合照，滿爽的。」女配角林詹珍妹、方郁婷、楊麗音、李夢苡樺也都出席，方郁婷害羞說在酒會上有跟偶像周興哲合照。

準新人們黃歆庭、張祖鈞、周興哲、林諾、胡智強合體畫面可愛，泰雅族演員張祖鈞說，如果拿講就要殺豬慶祝，黃歆庭則害羞說，得獎的話會有1台ipad，裡面的「大哥哥」周興哲笑說自己好像大哥哥欺負小朋友，苦笑說希望大家一起得獎。

今日同時公布國際影評人費比西獎，由《一家子兒咕咕叫》奪得，得獎原因是影片以賽鴿文化興盛那些年為背景，紮實的田野、細膩的人物觀察，一個家庭悲劇成功作為台灣社會經濟發展與階級拮抗的縮影；而金馬獎觀眾票選獎最佳影片，由《智齒》榮膺，聯合監製謝國豪上台領獎。