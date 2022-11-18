民進黨基隆市長候選人蔡適應18日與基隆市長林右昌在中正區三沙灣商圈掃街拜票，不少民眾看到蔡適應，都表示他提出的政見務實可行。他表示，他長期協助基隆市政府處理許多跨單位的協調，他對市政嫻熟馬上就能上手。

18日上午在林右昌陪同下，蔡適應在中正區三沙灣掃街拜票。蔡適應表示，這些日子裡，他和林右昌市長在大街小巷中穿梭拜票，許多市民朋友都相當感動，而且昨日有看政見發表會的朋友，都知道蔡適應有務實可行的政見，相對他的對手謝國樑匆匆離開，不願意聆聽其他競爭者政見，又膨風活動人數，甚至還不願意說明謝國樑自身涉及的弊案，蔡適應和謝國樑的差別，相信市民朋友都看在眼裡。

另外，18日上午蔡適應也出席了調和街轉運站的落成啟用典禮。蔡適應說，他擔任立委的時候，這塊調和街轉運站的土地，涉及私人地主、海科館、基隆市、新北市等多個單位，他協助基隆市政府跟各單位開協調會，希望就土地使用權屬，地質敏感區域的問題，重新來針對水土保持和商業開發使用，重新來締約，而且出入口的部份，還有私人土地徵收的問題。

蔡適應強調，這些事情他和林右昌，一件一件來解決，雖然是一個漫長的過程，但是事情解決後，今天聽到海科館今年遊客數突破100萬人次，潮境公園突破160萬人次，這一切的努力都是值得的。

林右昌在典禮中提到，調和街轉運站，未來基隆市政府購回海科館的部分產權，來提高調和街轉運站的商業運用部分，他也贊同這樣的做法。因為在今年城市博覽會時，調和街轉運站就充分發揮作用，減少車輛駛入北寧路，所以就場地運用及有效開發管理的角度，逐年編列預算來購回，重新檢視整個調和街轉運站的運用，他認為是必要的。