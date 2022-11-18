諾魯共和國總統昆洛斯18日上午參訪台中榮總，參訪「願景館」及8月剛開幕的「遠距照護中心」，更實地體驗「遠距照護中心」與派駐諾魯之醫師連線。（台中榮總提供／潘虹恩台中傳真）

諾魯共和國總統昆洛斯（H.E. Russ Joseph Kun）一行人18日上午參訪台中榮總，由台中榮總副院長李政鴻接待，參訪「願景館」及8月剛開幕的「遠距照護中心」；昆洛斯表示，相當感謝中榮15年來不間斷地派遣醫護團隊支援諾國當地醫療，服務超過2萬1000人次，有效提升諾國民眾健康。

包括諾魯共和國總統昆洛斯、總統夫人希蜜娜（Madam Simina Kun）、諾國司法暨邊境管理部部長德耶（Hon. Pyon Deiye）等9位部長、副部長、次長及夫人、諾國駐台大使凱法斯（H.E. Amb. Jarden Kephas）及我國駐諾大使王海龍等28位貴賓出席。

昆洛斯就任後首度參訪台中榮總，他表示，特別感謝中榮從2008年開始，15年來不間斷地派遣109位醫師、25位護理師、3位技師支援諾國當地醫療，服務超過2萬1000人次，有效提升諾國民眾健康；也於COVID-19疫情期間，捐助病床、洗腎機、口罩、隔離衣、藥品等多項設備、物資給諾國，更收治諾國醫療專機104位病人。

李政鴻致詞時表示，相當感謝外交部、諾魯共和國衛生部及凱法斯、王海龍等人對中榮在諾國執行醫療支援任務的長期協助；近期COVID-19疫情趨緩，中榮預計於26日派遣行動醫療團，出發至諾國援助2周，包括眼科、心臟外科、整形外科等3名醫師、3名護理人員，盼延續台諾雙方友好情誼。

中榮曾於去年12月提供宏碁公司捐贈之遠距醫療設備至諾魯使用，昆洛斯對中榮善用智慧醫療科技，提升遠距醫療成效印象深刻，同時他也在「遠距照護中心」實地體驗，與中榮派駐諾魯之常駐醫師連線，期望中榮「遠距照護中心」能更加造福諾國人民。