全球第2大加密貨幣平台FTX宣告破產，預估受災戶恐達百萬人以上，台灣也有許多受到波及的人，就連在虛擬幣圈打滾10多年的老手也都完全沒料到，7000萬在短短一晚就完全蒸發，至今仍不願相信事實。

根據《TVBS》報導，一名虛擬幣達人黃姓男子，在10多年前踏入幣圈，早在這次FTX破產前的8年前，也就是2014年，就經歷過遭中國大陸戲稱為「門頭溝事件」的Mt.Gox破產風暴，黃男當時投入了1900個比特幣，換算台幣逼近5000萬元，全部血本無歸。

黃男在FTX投入了241萬美金，換算台幣高達7000萬元，如今隨著FTX破產，他也悲觀表示，根據之前的Mt.Gox事件，雖然財產有機會拿回來，但至少也要耗費5年，而且屆時恐怕也只能拿回1至2成。

黃男也大嘆，至今無法相信是真的：「我當時一覺睡醒，就看到這個消息，以為自己還在作夢」，直言花了好多時間才開始接受事實。