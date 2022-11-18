大陸一線女星楊冪擁有精緻臉蛋和傲人身材，加上演技精湛，讓她戲約、廣告代言不斷，坐穩流量女王的寶座，近來她主演的《謝謝你醫生》、《愛的二八定律》輪流上映，卻被網友發現她眼窩凹陷、皮膚鬆弛，看起來憔悴顯老，顏值引起熱議，17日她和《愛的二八定律》主演一起連線直播，美貌再次受到討論。

楊冪17日穿上紅色平口連身洋裝現身直播，不過網友卻被發現她的臉似乎怪怪的，雙頰消瘦、臉部僵硬，和平時的模樣差很大，一度讓人認不出：「怎麼感覺好像換臉了一樣」、「看上去好疲憊」、「女演員臉不能太瘦，很顯老」、「也太不像她了吧」。

楊冪美顏開太大，臉都變形了。（圖／取自微博）

對此，有網友也緩頰，認為她是美顏濾鏡開太大，才會整個人失真，加上燈光的問題，讓她看起來臉變形，事後楊冪工作室曬出多張美照，看得出來狀態還是很多，粉絲也希望下次直播不要再開奇怪濾鏡了。

36歲的楊冪和27歲的許凱在《愛的二八定律》上演姊弟戀，不過她卻因整體狀態看來不如從前，引起熱議，但也有很多人認為她還是很美，「故意黑楊冪的吧」。