花這種錢真的值得嗎？一名鄉民平時就有上健身房的習慣，但某日赫然發現一位女教練的外型亮眼，為了能有更進一步的接觸，他主動報名該教練的私人課程，更毫不猶豫地買了24堂課，笑說：「比去半套店值得多了」。

原PO在PTT八卦板發文表示，平時都在某間連鎖健身房運動，但都是自己鍛鍊，沒有特意花錢上教練課，不過，近期他發現健身房有一名女教練長得非常漂亮，經過一番打聽，終於知道女教練的姓名，原PO更主動和健身房業務說：「看到她上課覺得還不錯，想上她的課」。

這名教練的課程一堂是1488元，原PO一口氣就刷卡買了24堂課，算下來大約花費3萬6千元，「只是我月薪的一半左右」，原PO認為，每次上課都能夠和這名女教練有一小時的聊天時間，甚至還有機會能肢體接觸，直說：「我覺得花這1488元，比去半套店值得多了」，但他也不禁反思，「因為喜歡健身教練而買她的課，會很蠢嗎？」

對此，不少鄉民熱烈回應，「如果你有練到，心情又開心，很值得」、「當成課金、抖內，這是一種支持」、「蠢，花了錢就認真練吧，專注在這上面我覺得反而能有所收穫」、「別顧著聊沒在動就好啦」、「你就把那邊當酒店玩，如果有戀愛的感覺就更好了」、「雖然我還是健身菜雞，但如果真有美女教練陪，我應該會心情愉快地認真練習」。