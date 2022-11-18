吳大村熱心公益，若當選集集鎮長，將拋磚引月每月捐半薪，呼籲大眾一起幫助邊緣戶。（吳大村提供／楊靜茹南投傳真）

吳大村誓言將集集打造成社福小鎮，並攜手南投縣長候選人許淑華帶動集集繁榮。（吳大村提供／楊靜茹南投傳真）

選戰進入倒數，南投縣藍營候選人吳大村、綠營候選人陳昭煜角逐集集鎮長。吳大村16日在公辦政見發表會表示，疫情讓集集小鎮觀光蕭條，誓言當鎮長將讓集集觀光更繁榮；社福政策將升級上，除生育津貼2萬元、敬老津貼提高至1000元，自己每月將捐半薪給「急難救助專戶」，盼拋磚引玉，幫助鎮上邊緣戶。

吳大村說，他生性熱心公益，上屆從集集鎮民代表會主席轉換跑道，角逐鎮長失利，此次捲土重來，過去沒有擔任公職4年期間，他仍閒不住，繼續擔任義消、警友及學校顧問等，家扶中心委員今年剛好滿10年，盼10年磨一劍，成功當選集集鎮長，將集集打造成社福小鎮，變成人人欽羨的現代桃花源。

他提倡生育津貼2萬元，敬老津貼提高至1000元，爭取集集鎮設立復健中心，解決「做事人」的酸痛問題，推動幼兒園雙語教育、社區綠色照顧等。另在田、隘寮里成立簡易辦事處，讓當地鄉親陳情、辦事都方便。若當選集集鎮長，開創集集鎮「急難救助專戶」，他率先每月捐半薪，呼籲大家共襄盛舉，幫助集集鎮的邊緣戶。

集集曾獲選為10大觀光小城，近年因為疫情、大環境改變，遊客人數明顯減少。吳大村說，集集有很好的天然資源、古蹟、景點，他將整合串連觀光資源，改善鎮上花台、路樹、指示牌及公共廁所等，維護小鎮環境，有信心攜手南投縣長候選人許淑華，一同帶動集集繁榮。

有關兒子遭集集鎮長陳紀衡控告恐嚇案，吳大村認為很冤枉，對手辦理「鄉親來開講」，兒子出席活動，不滿陳紀衡涉嫌誤導民眾，並未說「小心一點」等字眼，卻遭陳紀衡過度解讀並在網路社群大肆渲染，當下對手陳昭煜稱沒聽到兒子說的話，隔日起卻在line群組、各場合散佈不實訊息，涉嫌意圖使人不當選，他與律師商量後決定透過司法討回公道。