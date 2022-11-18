空軍司令劉任遠上將致回贈李棟樑一件勇鷹飛行外套。（軍聞社提供）

軍友社榮譽理事長李棟樑致贈松指部慰問金。（軍聞社提供）

適逢空軍專機隊76週年隊慶，軍友社榮譽理事長李棟樑上午前往空軍松山基地指揮部慰問，除感謝空軍官兵為國家安全的付出與奉獻，傳達各界對國軍的支持與肯定外，並恭賀空軍專機隊生日快樂。

李棟樑在空軍司令劉任遠上將、政戰主任陳國華中將及軍友社秘書長簡士偉等陪同下，前往空軍松山基地參加專機隊76週年隊慶餐會，並致贈慰問金與慰問品，犒慰官兵保家衛國的辛勞。

李棟樑致詞指出，在軍友社理事長任內的8年敬軍活動中，感謝專機隊為105場次敬軍活動，250小時時數的運輸服務，協助他深入各基層單位，看過無數的官兵、握過無數的手，向官兵致敬。李棟樑也相當掛念正在戮力執行戰訓本務的每位三軍官兵。

空軍行政專機目前共有3款機種，包括提供正副總統使用的波音737-800行政專機，以及軍事首長使用的福克50專機、畢琪1900專機。專機隊隸屬於空軍松山基地指揮部，專機隊隊長王慧書上校。