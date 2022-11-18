聯亞生技依食藥署建議，著手規劃V-205-Q試驗，已於10月起陸續取得各大臨床試驗醫院人體試驗審議委員會（Institutional Review Board，IRB）核准，目前正在加速執行驗證中，可望今年底前完成目標族群收納3000人的數據分析，聯亞表示，就目前相關數據顯示，研發中的新冠疫苗具有效性、安全性，已規劃提出新藥查驗登記審查申請，期望儘速取得藥證，明年可供國人施打。

聯亞初步數據顯示，接種UB-612追加劑（第三劑）6個月後，仍可有效防止Omicron變異株感染及預防中重症的效果；UB-612能誘導高強度的免疫記憶及中和抗體反應，進而抑制原始武漢病毒株（WT）、Delta及三種Omicron變異株的複製，效果優於其他新冠疫苗廠牌施打後平均3個月的保護效力。

若此疫苗保護效力成功驗證UB-612，除了預防中重症外，還能提供長期有效之免疫記憶保護力，則有望消弭當前人類面臨因病毒不斷突變而頻繁接種新冠疫苗的安全和有效性的疑慮。

聯亞指出，今年3月完成的UB-612第二期臨床試驗，因透過食藥署訂定國產疫苗取得我國EUA所採用的擴大規模第二期臨床試驗設計（人數約4000人），已先行累積龐大的安全性數據；經確認疫苗的安全性，且在1480位接種兩劑或三劑疫苗的受試者中，未觀察到任何確診案例。

此外，針對原先僅接受兩劑基礎劑（2-dose primary series）時免疫力較弱之年長者，於接種UB-612第三劑追加劑後，在對抗Delta (VNT50)及Omicron BA.1(pVNT50)變異株方面，可將中和抗體反應提高至與青壯年相同之高水準。

接種UB-612同源第三劑追加劑（homologous boosting）後所產生對抗各種變異株的中和抗體效價，不只領先目前已通過EUA核准使用的各式COVID-19疫苗，其所誘導的T細胞免疫反應（SFU／10e6 PBMC，範圍約介於320至450之間） ，也遠大於其他疫苗（Pfizer-BNT、AZ、Novavax）施打異源第三劑追加劑（SFU／10e6 PBMC，範圍僅介於40至150之間）。

聯亞生技董事長王長怡表示，冀望食藥署、CDE與各專家委員能就科學數據基礎與當前疫情趨勢審慎評估，並提供醫療大數據庫資料協助分析，以盡速讓UB-612投入防疫戰線守護人民健康，並共同為人類解決新冠病毒無止盡變異的問題。