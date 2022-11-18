被視為「超級鷹派」的聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）17日又再放鷹，他指目前的升息力道猶嫌不足，基準利率須升至5％-7％才具限制性，進而使通膨降溫。聯準會（Fed）鷹嘴不改，澆熄投資人對升息鬆手的期待，拖累美國股債走跌。

Fed鷹聲再起之下，周四美股三大指數全黑。道瓊指數幾乎平盤作收，跌幅不到0.1％；標普500指數和那斯達克指數，分別收跌0.31％、0.35％。

周四美國10年期公債殖利率，漲0.081個百分點來到3.774％，創10月20日來最大單日漲幅。今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）有投票權的布拉德，17日在肯塔基州路易維爾發表演說指出，「到目前為止，貨幣政策立場改變似乎對通膨的影響有限，但市場定價卻反映出，明年可望阻止通膨。」

布拉德提到，目前的利率水準還不足以對經濟產生限制性（restrictive），難使通膨降回聯準會目標。他在事先備好的講稿表示，「要達到有足夠限制性的程度，政策利率須再往上調。」

布拉德演說時出示一張圖表顯示，利率須調升到5％-7％區間，才算處於限制性區域，方可對盤旋在40年高點附近的通膨起抑制作用。

他在演說結束後對記者進一步指出，過去他以為利率升到4.5％-5％就夠了，但經過今日的分析，最起碼要調升到5％-5.25％，才能達到降通膨的目的。目前聯邦基金利率升至3.75％-4％水平。

這係根據不同版本的泰勒規則（Taylor Rule）計算出來，此相當普及的貨幣政策指導原則，是由史丹佛大學經濟學者泰勒（John Taylor）提出。

布拉德指出，即便金融市場預期明年通膨降溫，但他認為仍須審慎以對，以免重蹈1970年代通膨失控的覆轍。

關於Fed12月例會的升息動向，布拉德並未表態他支持升2碼或3碼。美國10月通膨明顯放緩後，Fed內部已有下月升息減速的聲音傳出。