聯合國氣候大會COP27於埃及登場，今年是台達電第15度參與，在日前的周邊會議（Side Event）上，台達電與西班牙Balearic和 Canary島嶼政府代表，以及美國能源智庫RMI的專家，台達電以自身的儲能方案及案例回應島嶼能源轉型所面臨的問題，呼應西班牙兩島發展能源轉型的需求，提供強化電網韌性的建構經驗，實體會議同步線上直播，吸引數百位國際氣候意見領袖關注。

周邊會議由台達基金會策題，邀請西班牙島嶼政府互相交流島嶼型能源轉型。Balearic島地方政府副主席暨能源轉型地區部長Pep Malagrava強調，再生能源佔全島電力來源比例要從2030年的35%成長到2050年的100％，這意味著再生能源裝置容量將以每年增加200MW的速度，在2030年前達到1600MW，需透過創新解決方案，像是將綠氫（Green Hydrogen）應用於儲能系統，或開發新方法使海上風能、波浪成為可利用之綠電。而西班牙 Canary 島生態氣候和土地規劃局主秘Jos e Antonio Valbuena Alonso也分享該島的能源轉型計畫（PTECan），並提出透過電網穩定性分析 、 預測能源需求、需求管理、分散式發電等方式來最大化再生能源占比，隨著能源計畫也創造了當地就業機會，培養綠領人才，提前預防擺脫能源貧困。

RMI全球南方項目負責人David Gumbs則指出，發展中國家的小島常處於氣候災害最前線，過去40年間，加勒比海地區因天災損失1,400億美元，災變突顯了電網穩定的重要性，亟需強化韌性。RMI作為國際性能源智庫意識到必須支援發展中國家加速能源轉型，才能避免重蹈已開發國家的進程，守護攝氏1.5度的地球升溫底線。