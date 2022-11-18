中日領導人時隔約3年後再次舉行面對面會談，緩解了習近平訪日遭擱置後形成的緊張關係。日媒分析稱，日本首相岸田文雄秉持「和而不同」的姿態，「在與習近平握手的同時，也積極致力於防備台灣出現突發事態時強化防衛力。」此外，實現長期執政的習近平自信十足，試圖動搖美日主導的對華包圍圈。日中邦交正常化已滿50週年，在美中對立的夾縫中緩和緊張關係實屬不易。

《共同社》指出，這次日中高峰會後，岸田面對媒體談到他的感受：「體會到讓日中關係向前邁進的十分積極的氛圍」。會談開始前，兩人還微笑著友好握手。在安倍執政時期，雙方曾就習近平國事訪問達成共識，後來到新冠疫情影響而推遲，日本外交消息人士稱，此一影響讓前首相安倍晉三提出的戰略互惠關係「被封印」。

日本政府相關人士稱，有尖閣諸島（中國稱釣魚島）等問題，「 已變得不能說是互惠了」。岸田政府使用的是構建「具有建設性且穩定的關係」，通過對話在維持經濟關係的同時遏止戰爭。岸田笑著說，這是「朝向對話成功的好開頭」。

報導分析稱，「避免衝突和保持溝通」也是美中首腦會談的關鍵詞。外務省相關人士解讀稱：「為抑制中國，日美合作變得極為重要。由於美方認為日方防衛能力薄弱，日方也強調大幅增加國防經費。

另一方面，現年69歲的習近平10月成立新領導班子，任期將到2027年結束。一邊是時間充裕的習近平，一邊是內閣支持率低迷且接連有閣僚辭職等內政並不穩定的岸田，習近平無疑感受到了優勢所在。

對習近平而言，美國主導的對華包圍圈是可能有礙於維持權力基礎的外交課題。中國的日本問題專家對岸田政府最初的印象是「鴿派」，但由於台灣問題，岸田已經轉變為「美國的爪牙」。

報導指出，日本政府前高官對中國的長期戰略敲響了警鐘，稱「現在正是擁有相同價值觀的民主主義國家團結起來，向中國彈回壓力的時候」。