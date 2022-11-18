施岱伶笑稱，現在更因為蔡阿嘎的影片，自己的知名度更加突飛猛進，連里外的人都會稱呼自己的舊藝名泡芙姐姐，讓自己又驚又喜。(黃敬文翻攝)

網紅蔡阿嘎近日公布了全台10大正妹里長候選人，除了第一名毫無懸念的是永和區永福里的陳紫渝外，新北市三重區也入選一位正妹里長候選人，就是參選過田里里長的前兒童台姐姐、藝名為達伶的施岱伶，她對於入選為十大正妹里長候選人感到相當驚喜，直呼現在連里外的人都因為這個名單而認識自己，也希望有更多人能解此認識自己生活成長的過田里。

現年36歲的「達伶姐姐」施岱伶自述自己參選的初衷，是因為過去曾主持行腳節目走訪了全台鄉里，發覺有很多位於鄉村的鄰里不僅有自身獨特的特色，而且里民的向心力非常強，而自己家鄉雖然在城市，不僅大家的凝聚力遠遠不如，而且里內的資源也不豐富，導致多人都只把住處當作旅館，只回來睡覺而已，這也在她心裡萌生想要改造過田里的想法。

她這次參選過田里里長，除了提出要打造里內的食物銀行、針對長者開設健康課程等政見外，也提出許多創新的計畫，包括舉辦里內的二手跳蚤市集、針對青壯年開設紓壓、精油等課程，以及針對孩子的里內專屬故事集Podcast，另外也希望在里內打造交流平台，讓各行各業的專業人士可以互相交流、合作，這些都收到里民不小的迴響。

對於選情，施岱伶坦言當初宣布參選時有點晚，所以原本里民都不太看好，直言「妳很棒，但就是太晚出來了」，但隨著自己勤走地方拜票，並且提出各種創新的政見後，結果現在反而有很多人自願成為她的志工，不只幫她張羅各式各樣的選舉看板、舉牌，還幫忙到各個社區大樓發選舉傳單，齊心協力希望她當選，更有里民笑稱只是選個里長，「結果快變成選議員了」。

施岱伶笑稱，現在更因為蔡阿嘎的影片，自己的知名度更加突飛猛進，連里外的人都會稱呼自己的舊藝名泡芙姐姐，讓自己又驚又喜，也讓大家更加正視自己是位希望用演藝經驗改變過田里，用心做事的新人候選人。