印尼最大城雅加達驚傳一名男子在葬禮上死而復生，在場所有人無法相信眼前所看到的，各個嚇到說不出話，畫面在網路掀起熱烈討論。事後調查發現，「裝死」男子有著不為人知的秘密。

Mayat hidup kembali Seorang pasien di RSUD Kota Bogor

Padahal sebelum dibawa ke RSUD Kota Bogor,

berinisial Us (40) warga

Rancabungur

setelah menjalani perawatan di salah satu

Rumah Sakit di Jakarta

Di nyatakan meninggal ⚰.

Senin #TenggelamkanAniesBaswedan pic.twitter.com/vhaSOJR8R4 — jaynkri1945 (@damn_1stBigWinX) November 14, 2022

綜合外媒報導，奇蹟般復活就發生在南部西爪哇省一處村莊，畫面如今已在網路瘋傳，可以看到葬禮儀式上，一名年約40歲男子躺在棺材裡接受親友悼念，當一人在幫忙往生者整理儀容時突然驚覺不對勁，死者動了，這一幕讓所有人「又驚又喜」，紛紛將手放到他面前再三確認，最後緊急叫救護車送至醫院治療。

不過根據警方調查發現，這起離奇復活案全由男子與妻子合力策畫，由於他「生前」欠下大筆債務，想要藉裝死來擺脫，並於事前服用特定藥物讓一切看起來更真實，接著自購棺材、叫了救護車將自己運回家。

救護車司機事後坦承，應該是除夫妻倆外第一個知情的人，因途中發現死者消失，棺材空空如也，女子告訴他丈夫已先離開，才發覺原來這是一場鬧劇。