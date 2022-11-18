印尼最大城雅加達驚傳一名男子在葬禮上死而復生，在場所有人無法相信眼前所看到的，各個嚇到說不出話，畫面在網路掀起熱烈討論。事後調查發現，「裝死」男子有著不為人知的秘密。

綜合外媒報導，奇蹟般復活就發生在南部西爪哇省一處村莊，畫面如今已在網路瘋傳，可以看到葬禮儀式上，一名年約40歲男子躺在棺材裡接受親友悼念，當一人在幫忙往生者整理儀容時突然驚覺不對勁，死者動了，這一幕讓所有人「又驚又喜」，紛紛將手放到他面前再三確認，最後緊急叫救護車送至醫院治療。

不過根據警方調查發現，這起離奇復活案全由男子與妻子合力策畫，由於他「生前」欠下大筆債務，想要藉裝死來擺脫，並於事前服用特定藥物讓一切看起來更真實，接著自購棺材、叫了救護車將自己運回家。

救護車司機事後坦承，應該是除夫妻倆外第一個知情的人，因途中發現死者消失，棺材空空如也，女子告訴他丈夫已先離開，才發覺原來這是一場鬧劇。

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