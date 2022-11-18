印尼最大城雅加達驚傳一名男子在葬禮上死而復生，在場所有人無法相信眼前所看到的，各個嚇到說不出話，畫面在網路掀起熱烈討論。事後調查發現，「裝死」男子有著不為人知的秘密。
綜合外媒報導，奇蹟般復活就發生在南部西爪哇省一處村莊，畫面如今已在網路瘋傳，可以看到葬禮儀式上，一名年約40歲男子躺在棺材裡接受親友悼念，當一人在幫忙往生者整理儀容時突然驚覺不對勁，死者動了，這一幕讓所有人「又驚又喜」，紛紛將手放到他面前再三確認，最後緊急叫救護車送至醫院治療。
不過根據警方調查發現，這起離奇復活案全由男子與妻子合力策畫，由於他「生前」欠下大筆債務，想要藉裝死來擺脫，並於事前服用特定藥物讓一切看起來更真實，接著自購棺材、叫了救護車將自己運回家。
救護車司機事後坦承，應該是除夫妻倆外第一個知情的人，因途中發現死者消失，棺材空空如也，女子告訴他丈夫已先離開，才發覺原來這是一場鬧劇。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。