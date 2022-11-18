11月聯準會再度升息3碼，主席鮑爾會後聲明暗示，升息速度可能放緩、終期利率可能高於預期，這代表未來升息時間恐將拉長。投信法人指出，近期全球金融市場敏感度提高，易受消息面、數據面及政策看法影響，股價處反覆震盪期等待轉折點，預期經濟正增長未見硬著陸風險，庫存、營收獲利續見修正，研判股價提前反應機率高，年底至明年第一季或有機會出現股價動能轉折，建議伺機低接加碼優質趨勢股。

第一金全球大趨勢基金經理人黃筱雲觀察，聯準會持續升息、資金續流入美國，美元資產仍將續見強勢，至明年第一季升息持續階段，防禦型資產相對看好，利率攀升對成長股表現壓力仍大。觀察10月ISM製造業指數降至50.2，但分項指標如新訂單、就業、生產等已見改善，從週期循環對照觀察，研判ISM製造業指數下滑滿足點落在第四季至明年第一季間。

Factset獲利數據觀察，標普500指數第三季整體獲利年增2.2％，全年獲利持續下修至6.1％，明年則下修至6.4％，能源、不動產、工業獲利表現較佳，科技業獲利雖衰退，但細產業仍有看好標的，黃筱雲指出，相對看好的趨勢型產業，如雲端及儲能標的，受惠成長增速與再生能源轉型需求等。

近期在聯準會鷹派聲明的干擾下，金融市場仍將陷高度敏感、震盪，黃筱雲表示，聯準會利率政策將引導通膨緩步下滑，消費及勞動市場仍屬健康，後續檢視個股財報、庫存去化調整速度，投資標的宜留意順週期循環產業，並逢低加碼優質趨勢標的，行情反覆震盪期建議投資人定期定額長期投資，靜候行情轉折時點到來。