台達電日前於聯合國氣候大會COP27舉辦行動倡議區座談（Action Hub），並且是台灣唯一一個獲准舉辦行動倡議區座談的團體，探討以科學方法觀測及復育珊瑚、耐熱珊瑚基因研究、藍碳生態系統等專業議題，攜手台灣海洋生物博物館、全球海洋觀測夥伴關係POGO、環境正義基金會EJF等專家，獲得現場國際意見領袖熱烈迴響。

台達電子文教基金會執行長張楊乾表示，台達電自50周年起正式投入珊瑚復育計畫，今年底已提前達到種植千株珊瑚的目標，接下來三年，將持續與海生館、海科館及保育團體共同合作，以三年一萬株的目標努力，除了支持耐熱珊瑚的基礎研究並確保基因多樣性，也持續投入台達電LED燈、自動化等技術設備。

此次也邀請到國際級專家POGO代表Margaret Leinen分享海洋生物分子觀察網絡（OBON），介紹如何透過觀測為珊瑚生態盡一份力。而環境正義基金會專案主任葉于瑄則針對海洋藍碳資產議題，進一步說明藉由健全的藍碳生態系統，可封存、隔離碳，有助於緩解氣候變遷。

Action Hub有別於傳統會議形式，在官方談判區內，以半開放式空間讓與會者自由參與，台達基金會於座談上也分享了近期與亞洲大學、FAB DAO（福爾摩沙藝術銀行）合作發表的「演算珊瑚藝術 NFT」，期盼透過多元議題，喚起大眾關注。同時，台達基金會也於COP27期間，在談判區內設立攤位，實體展示珊瑚復育設備，亦吸引不少國際級氣候倡議者駐足交流。