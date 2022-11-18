羅智強貼文。（取自詹江村臉書）

國民黨前台北市議員羅智強在臉書指出，張善政9月30日開記者會公布1280方案，包含台鐵、機捷與國道客運；並且質疑鄭文燦「你是對空吐痰王嗎？小心吐出來的痰，回落在鄭運鵬臉上！」「村長」詹江村指出，羅智強這篇文章只有羅的粉絲看得到，因為鄭文燦把羅智強封鎖了。「村長」詹江村笑鄭文燦，「你有這麼玻璃心嗎？這麼怕被羅智強拆穿？」「村長」也拜託媒體朋友千萬不要在鄭文燦面前提到「羅智強」三個字，小心鄭文燦玻璃心發作！

國民黨前台北市議員羅智強在臉書指出，張善政9月30日開記者會公布1280方案，包含台鐵、機捷與國道客運，隔天10月1日的貼文也寫得清清楚楚。羅智強並且質疑民進黨桃園市長鄭文燦，做人誠信都不顧，還吐痰抹黑張善政，一點直轄市市長格調都沒有，「你是對空吐痰王嗎？小心吐出來的痰，回落在鄭運鵬臉上！」「想延續豆腐渣工程給鄭運鵬嗎？」。不要忘了，當初民進黨抹紅張善政抹了半天，結果迴力鏢打到「中國鵬」，小心報應來得很快！

不過羅智強這篇臉書貼文許多網友都沒看到，競選連任的桃園市議員「村長」詹江村揭曉謎底，原來是羅智強是在鄭文燦的臉書踢館留言，但是鄭文燦把羅智強封鎖了，因此只有羅智強的粉絲看得到！

「村長」詹江村說他差點笑翻，還質疑鄭文燦，「你有這麼玻璃心嗎？這麼怕被羅智強拆穿」，因為「當年拒絕1280的是你，現在改口的也是你？」「先不要說張善政的1280包括台鐵（當然有），你在任八年，隨時都可以主張，把台鐵加入1280啊，為什麼之前你一個字都沒有說？」

「村長」詹江村笑稱，果然是戰神強哥，鄭文燦關城門避戰，拜託媒體朋友千萬不要在鄭文燦面前提到「羅智強」三個字，小心鄭市長玻璃心發作！