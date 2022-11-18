印尼蘇門答臘規模6.7地震 震源深度10公里 22:372022/11/18 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲地中海地震中心（EMSC）指出，印尼蘇門答臘島（Sumatra）西南方今天發生規模6.7地震。 路透社報導，歐洲地中海地震中心表示，這起地震震源深度10公里。（譯者：陳正健/核稿：楊明暐）1111118 印尼蘇門答臘規模6地震 震源深度10公里 《國際金融》ECB官員表態 利率將升至2%以上 歐盟推動武器聯合採購 修補國防「失落的10年」 #印尼蘇門答臘 #7地震 #震源深度 #10公里 #歐洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》歐洲遊客支出增加 Burberry上季銷售優預期 17:402022/11/17 財經 俄祭伊朗無人機猛攻烏克蘭 美意外幫大忙 13:502022/11/17 軍事 芬蘭總理稱歐洲太仰賴台灣晶片 籲打造自身科技力 04:302022/11/18 國際 格斯與歐電池公司InoBat Auto 策略合作 04:102022/11/16 產業特刊 投資局長訪台 荷蘭向台灣產業招手 04:102022/11/17 產業．科技 《國際金融》賓士倒退嚕 阻斷歐股連漲路 09:482022/11/17 財經 格斯科技攜歐洲電池大廠InoBat Auto 進行跨國合作 22:532022/11/15 財經 鐵路、機場營運動能增溫 歐美基建概念股 彈升 04:102022/11/15 投資理財 兩因素難挽SCFI運價連22跌 歐洲又是重災區 17:522022/11/18 財經 《國際金融》房價下滑 歐洲銀行業獲利不保 11:282022/11/16 財經 《國際金融》歐洲央行清除流動性 銀行償還數兆貸款 17:392022/11/18 財經 經濟災難爆發！歐洲霸主接炸彈 大魔王是它：虎視眈眈 06:002022/11/15 財經 《國際金融》ECB鴿派官員呼籲 收緊政策須更謹慎 11:482022/11/17 財經 《國際金融》礦業股轉升 歐股走高 17:092022/11/18 財經 中亞聯合鐵路聲勢超旺 歐洲呼籲小心塔利班 14:462022/11/16 國際 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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