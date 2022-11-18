歐洲地中海地震中心（EMSC）指出，印尼蘇門答臘島（Sumatra）西南方今天發生規模6.7地震。

路透社報導，歐洲地中海地震中心表示，這起地震震源深度10公里。（譯者：陳正健/核稿：楊明暐）1111118

印尼蘇門答臘規模6地震 震源深度10公里
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