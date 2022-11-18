今年臺中和平區福壽山蜜蘋果受雨季影響，收成僅有往年的三～四成，因產量少，為避免盤商哄抬造成價格波動，中華郵政公司首度與福壽山小農合作，即日起至2022年12月18日止，於「i郵購」網路平臺「關懷農產行銷」專區推出產地現採直送價格合宜的「蜜蘋果禮盒」，每售出1盒即捐10元予臺中市立梨山國民中小學，籌措圖書館購書經費，除穩定價格保證農民收益外，更讓富有「甜蜜平安」寓意的蜜蘋果禮盒形成社會善的循環。

中華郵政公司表示，福壽山海拔約2,200公尺，日夜溫差大及中央山脈純淨水源灌溉，最適合蜜蘋果的栽植環境，此時果實熟度夠、脆甜可口、品質極佳，深受民眾喜愛。中華郵政公司全力協助當地農民解決產銷及配送困擾，更以食品安全為首重目標，本次合作的小農已種植蜜蘋果20餘年，秉持友善環境理念，堅持草生栽培管理方式，並使用黃豆有機肥料，具有生產溯源QRCode、農藥檢出合格報告及投保產品責任險，蜜蘋果可隨採隨吃，小農藉由郵局虛實多元行銷通路、協助設計精美文創風禮盒及物流配送服務，將稀少珍貴的蜜蘋果推展至全臺，讓郵愛深入社會各角落。

中華郵政公司協助在地小農推廣農特產品不遺餘力，「關懷農產行銷」系列活動已邁入第9年，今年更獲財團法人台灣永續能源研究基金會TSAA台灣永續行動獎銅獎「i郵購支援產業行銷」。

近年新冠疫情衝擊國內農產品市場，中華郵政公司積極整合金流、物流、資訊流及客戶流等資源優勢，扶植在地優質青小農開拓多元銷售管道，推出具3章1Q的安心農產品，每年辦理約25至30檔農產品行銷，協助約300多名小農，創造逾3,000萬元營業額，發揮產業永續及經濟發展的正向影響力，歡迎民眾至「i郵購」選購臺灣優質農特產品，以行動力挺農民及幫助弱勢團體，一起傳遞溫暖、分享愛。