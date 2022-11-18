陳秋蓉表示，是支持者看不下去所為，認為她們並沒有違法，反問游為什麼要掛。（吳建輝攝）

市黨部表示，今天下午接獲市長電話通報，懸掛在日泰街上的看板遭不明人士破壞，隨即趕往現場，制止吊車駕駛與破壞看板的工作人員，但他們並不聽勸阻，因此報警處理。（吳建輝攝）

選舉倒數8天，被視為彰化一級戰區的員林市，市長選戰打得火熱，今天晚上民進黨員林市長候選人陳秋蓉青年軍團長張男，在員林日泰街拆卸藍營看板，當場被逮個正著，遭警帶回偵訊，對此陳秋蓉表示，是支持者看不下去所為，認為她們並沒有違法，反問游為什麼要掛。

國民黨員林市黨部今天在員林掛了3面競選看板，不料下午4點多才驗收完畢，晚上6點多就被拆了精光，而剛好今天傍晚員林市長游振雄行經日泰街時，目睹有人在拆除看板，隨即下車查看，才發現是對手陳秋蓉的青年軍團團長張男，當場報警處理。

市黨部表示，今天下午接獲市長電話通報，懸掛在日泰街上的看板遭不明人士破壞，隨即趕往現場，制止吊車駕駛與破壞看板的工作人員，但他們並不聽勸阻，因此報警處理，總共有3塊看板遭破壞，除了現場發現的1塊外，還有2塊不見蹤影，將依毀損及違反《選罷法》等提告。

當時在現場的市民代表吳宗頻表示，因為服務處就在旁邊，市長打給他馬上過來關心，但違法拆看板的工作人員始終不聽勸，他認為，若對手對看板有疑慮可以尋求正當管道，此行為確實有違法的疑慮，認為不妥。

陳秋蓉表示，國民黨振雄陣營太可惡，直接將抹黑的看板掛在她的競選總部前面，支持者才會氣不過去拆掉，強調過去助理費是被依「偽造文書」罪嫌緩起訴，絕非貪污，並沒有任何一毛錢進到她的口袋，都用在助理及服務處。

而被問到支持者是否知道這樣違法，陳說，他們沒有破壞，對手告毀損、竊盜並非事實，記者又問拆除不就是破壞嗎？陳則反問，那為何對手陣營要做這種黑函，要掛這種文宣，強調對手沒有理由可以告她們。

警方則表示，今天傍晚接獲通報，在日泰街有民眾拆卸看板情勢，隨即將涉嫌人張男帶回偵訊，訊後依違反選罷法、毀損等罪函送偵辦。