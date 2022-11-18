選舉倒數9天，新北市長侯友宜今晚與子弟兵、新北市土樹三鶯議員候選人呂家愷前往鶯歌掃街，也出席呂家愷「是時侯家一席了」的造勢大會，侯友宜也重現動漫《航海王》經典橋段，現場贈送「象徵台灣土地」的帽子給呂，要他實實在在做事，完成他的期盼。

侯友宜、前台北縣長周錫瑋、中廣董事長趙少康、前副市長李四川、前樹林市長何玉枝、新北市議員王明麗今皆參與呂家愷的造勢大會，侯友宜現場贈送象徵「土地」的帽子給呂，他表示這頂帽子是一名原住民朋友贈送的，他非常喜歡，因為這是屬於土地的帽子，今天他將這頂帽子送給呂家愷，最大意義就是傳承，希望呂能戴著這頂帽子親力親為，把民眾事情當作自己的事，不要遺忘任何人。

侯友宜說，他4年前選舉時找了一批年輕人，因為他認為年輕才是希望，一棒接一棒，呂家愷在他的競辦排行程、跑行程，他看到從英國留學的碩士生，低頭彎腰，跟市民打成一遍，沒有對長者不尊敬的態度，沒有固執己見的想法，認真為社會奉獻，呂家愷有新聞局、經發局的經驗，他看到青年創業的困難，也學習跟各局處協調的能力，這麼優秀的年輕人願意出來選舉，他願意大力支持。

呂家愷說，謝謝侯友宜過去願意給自己一次機會，也肯定鼓勵他對公共事務的努力，現在他有機會回到家鄉為民服務，他感到相當光榮，他表示，新北市是他的家鄉，他在體制外時就已經對故鄉有許多想法，進入體制內後又多了務實的元素。

呂家愷說，他不是政二代，他跟大家一樣都是新北市民，他很早就知道自己的家鄉缺少什麼，還能多做什麼，以及鄉親想要什麼，最重要的是，他會把這些想法轉為實際、可行的計畫，為自己的家鄉展現行動的力量。

呂家愷表示，侯友宜4年任內，延續、累積不少好的政策，他很榮幸現階段，新北市已經和宜居畫上等號，未來可以協助市政往更好的方向前進，這就是自己未來要努力的目標，因此他呼籲鄉親，不要讓年輕、肯做事的力量缺席。