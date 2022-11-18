賴清德表示，不論是為了雙和地區的進步、新北市的革新或是台灣的發展，都應讓林佳龍當選。（李奇叡攝）

林佳龍強調，如果雙和區民進黨提名的5席議員全上市長就會上，讓雙和地區展現新北人的志氣跟智慧。（李奇叡攝）

民進黨中和議員候選人張維倩、張嘉玲、張志豪。（李奇叡攝）

民進黨永和議員候選人羅文崇、許昭興。（李奇叡攝）

民進黨新北市長候選人林佳龍今舉辦「選前造勢晚會雙和場」，副總統賴清德、立委江永昌、林楚茵、民進黨新北市黨部主委何博文一同站台助陣，推薦林佳龍、民進黨中和議員候選人張維倩、張嘉玲、張志豪，以及永和議員候選人羅文崇、許昭興，現場人潮洶湧。賴清德說，林佳龍有能力、專業、具備國際觀，為讓蔡英文總統能有更大後盾執行政策，懇請鄉親讓林佳龍當選新北市長，一同執行中央擘畫。

議員候選人一一上台致詞，羅文崇說，國民黨過去執政期間不管是政策、建設還是福利都沒進步，現在林佳龍提出許多好政策，除了65歲以上長者免費裝假牙，此外還有成家津貼、敬老卡擴大使用等面面俱到的政策要來照顧大家，而過去他的質詢率是100％、出席率也是100％，提了367項提案是新北市第3，在建設方面也經常透過會勘幫忙爭取，為永和打拼。

許昭興表示，她1998年當市民代表時，有民眾說要都更，但到現在房子根本還沒改變，耐震係數根本不夠，林佳龍提出都更「一坪換一坪」，只有林佳龍提出這麼好的政見，才能讓新北市府成為鄉親的後盾。

張嘉玲說，以前民進黨在中和有三席議員，包括張瑞山、林秀惠跟江永昌，現在中和也要拼回三席，讓我跟另外兩位議員一起當選，不要再重演2018年的憾事，大家要團結起來，讓三席都上。

張嘉玲也提及，自己過去在行政院與林佳龍有多次合作，也有賴江永昌委員在中央幫忙爭取交通建設，林佳龍擔任交通部長時核定了很多經費建設新北，包括中和的佳和公園及錦和公園地下停車場，未來還要推動南勢角聯外道路，隨著最清楚地方需求的江永昌委員的腳步，將與林佳龍市長攜手一起打造中和新未來。

張志豪表示，國際都在看台灣人民如何投票，這次選舉非常重要，要全力支持林佳龍及民進黨在全國提名的支持者，另外今年最後一個是需要965萬張同意票才能通過的18歲公民權，要讓年輕人一同來決定國家的走向。

張維倩強調，她這4年來1天當3天用，除了爭取3座遊戲場、特色公園，也親自發揮專業為大家法律諮詢；同時知道許多家長將孩子帶到幼兒園、托嬰中心，維倩過去推動托嬰監管雲，讓年輕爸媽放心上班工作，也讓全台灣都跟著學習，但是有好議員沒有好市長市政也不會好，侯友宜已經在觀望2024年選總統，那就放侯友宜自由，讓林佳龍來帶領新北市。

江永昌說，蔡英文推動「投資台灣3大方案」、「前瞻基礎建設」，再加上防疫有成績，才讓台灣的經濟能夠更穩固、受世界羨慕；另外，民進黨執政更是推動各式社福政策，從嬰兒照顧到長輩，中和的各項建設幾乎都是中央前瞻預算挹注成果，地方需要更努力，希望大家把林佳龍送進市府，把中和3位民進黨提名議員候選人送進市議會。

林佳龍上台時表示，新北市民值得更好的市長來疼惜，現在的市長聽不到、也聽不進人民心聲，何況他心已在2024年，準備選總統，懇請鄉親「拒投半年侯市長」，新北未來才有希望」。

林佳龍批評，侯友宜執政12年來新北市缺乏進步，新北市要翻轉軸線，整合公共運輸，新北市也要發展產業帶領，達成首都圈應有水準，發揮首都圈領頭羊作用，引領全國一起進步，未來也會為新北市量身訂做都市計畫、地方建設跟社會福利。

林佳龍強調，如果雙和區民進黨提名的5席議員全上市長就會上，讓雙和地區展現新北人的志氣跟智慧，讓全世界看到台灣人民的選擇。

賴清德壓軸登場，他說，新北是溫暖的都市，民風樸素、風景美麗，也是台灣的縮影，人口高達400萬，因此分配款也是最高，不過這個都市卻都沒進步，所以需要有能力、專業、具備國際觀、能推動地方建設的市長，做台灣的領頭羊，將新北打造成國際都市。

賴清德表示，根據IMF公布資料指出，台灣年均收入已超過日本、韓國，證實台灣已在正確的發展路上，雖然受到大陸欺壓，不過經濟還是維持發展，不論是為了雙和地區的進步、新北市的革新或是台灣的發展，都應讓林佳龍當選。

賴清德強調，台灣在國際上受到諸多挑戰，為了國家的發展，讓蔡英文總統能有更大的後盾能夠執行政策，懇請鄉親讓林佳龍當選新北市長，一同執行中央擘畫。