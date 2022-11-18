（華南銀行獲2022台灣企業永續獎「性別平等領袖獎」、「人才發展領袖獎」及「資訊安全領袖獎」三項大獎，由金管會副主任委員蕭翠玲(左)頒獎，華南銀行副董事長林知延(右)受獎。圖／華南銀行提供） 華南銀行長期致力提升員工福祉、推展性別平等，及專注資訊安全，獲財團法人台灣永續能源研究基金會頒發2022台灣企業永續獎－永續單項績效類「性別平等領袖獎」、「人才發展領袖獎」及「資訊安全領袖獎」三項大獎，顯見華南銀行持續打造永續發展企業的目標獲得外界肯定。華南銀行向來重視性別平等工作權，除了致力提供全體員工公平合理的待遇，也讓員工充分享有多元化職涯發展機會，並在薪資待遇、福利措施、晉升機會及退休給付進行完善規劃。此外，華南銀行也持續落實政府政策，訂有完善的女性員工母性健康保護計畫，設置優良認證之哺集乳室，提升女性員工福祉，並向全體員工宣導性別平等之重要性，期望營造更好、更健康的兩性平等友善職場環境。華南銀行自2017年度起，實施「員工個人職等制度」及「基礎人才庫評選方案」，透過工作績效表現、專業知能及工作歷練三大面向，擇優晉升基層主管，提供年輕、積極、有潛力的員工更大的發展空間及機會。華南銀行特別重視青年學子的培養及育成，積極舉辦校園參訪與學生實習活動，亦提供工讀機會予弱勢學生，期望實現人才平等的招募與培育。華南銀行在資訊安全方面致力深化健全資安體質，特別著重供應商管理與可視化資安事件管理平台，搭配資訊安全戰情中心即將進駐新資訊大樓，更為國內首家通過國際機房認證機構Uptime Institute Tier 3 TCDD設計認證之金融機構，達到穩固資訊基礎架構，展現資安防護韌性。同時，也持續落實金管會「金融資安行動方案」，完成設置董事會資安顧問、副總經理層級資安長、金控層級CSIRT(Computer Security Incident Response Team電腦資安事件應變小組)，及金融資安全面聯防，持續往最值得信賴的銀行邁進。展望未來，華南銀行將秉持著「信賴、熱誠、創新」的經營理念，讓永續金融精神落實在營運中，全方位守護客戶，提供安全、快速及穩定的交易環境，同時重視性別平等及員工權益，與企業和社會攜手共創美好未來。