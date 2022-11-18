（華南銀行獲行政院環境保護署第4屆「國家企業環保獎－銅級獎」，由行政院環境保護署署長張子敬(左)頒獎，華南銀行金融科技暨作業管理群副總經理李宗賢(右)受獎。圖／華南銀行提供） 華南銀行積極落實政府2050淨零轉型政策的努力受到國家肯定，獲得第4屆「國家企業環保獎－銅級獎」。「國家企業環保獎」係行政院環境保護署為促進企業善盡企業社會責任，推動環境保護工作所設立，是企業推動環境保護的最高榮譽獎項。華南銀行對於永續環境的政策訂有五大指標，包含環境能源管理系統、能源效率、綠能投融資、綠色採購及員工責任，在此指標下不僅跨界與工研院綠能與環境研究所合作建置「智慧節能管理平臺」，藉由串聯網路、數位電表以及多項感測器設備，做到「即時回傳，即時處理」的雙向溝通，並且持續優化系統來達到節能減碳目的。華南銀行在逐步推動營運據點取得綠建築的過程中，除了從「生態、節能、減廢、健康」四個面向出發，更於建築規劃階段即納入綠色永續思維，包含生態綠化、透水鋪面、室內通風及保留大片採光，在使用階段有效減少照明與空調用電，並透過雨水回收系統有效善用水資源。為加速達成國內能源的轉型，華南銀行推出太陽能售電應收帳款融資專案，提供企業發展太陽光電產業及技術面所需之資金外，也建立起綠能產業融資平台，提供完善太陽光電設備建置服務，以達政府、產業及銀行三贏局面，華南銀行為達成能源轉型，於今年度完成兩間屋頂型太陽能分行(員林、高雄分行)，未來也將持續擴增至自有行舍屋頂及空地來建置太陽能設備，完成自發自用的長期目標。面對氣候變遷、極端氣候的嚴峻挑戰，華南銀行持續朝永續發展的目標邁進，不僅提早規劃中長期永續環境目標，逐步建立企業環境永續文化，並運用金融專業服務，支持其他產業永續發展，促進社會共榮共好，帶來正向循環，全速朝向2050年淨零轉型目標前進。