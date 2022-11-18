美國通膨顯露降溫跡象後，上周抵押貸款利率大幅下滑，30年期房貸固定利率周減0.47個百分點，降至6.61％，創下1981年稍晚以來最大單周降幅。

根據房貸巨頭房地美（Freddie Mac）最新數據顯示，截至11月17日止的當周，30年期房貸固定利率由前一周的平均7.08％陡降至6.61％，寫下逾40年來最大單周減幅。

聯準會（Fed）今年激進升息以對抗居高不下的通膨，刺激房貸利率飆高，10月稍晚一度跨越7％大關，創下20年來首見。

上周出爐的美國兩大通膨報告－10月消費者物價指數（CPI）與生產者物價指數（PPI），皆顯示物價漲幅小於預期，暗示通膨緩慢朝著正確的方向前進，或甚至可能已經觸頂。

房地美首席經濟學家哈特（Sam Khater）指出，本周房貸利率大幅下降是因為近期經濟數據顯示通膨可能觸頂。

儘管房貸利率出現逾40年來最大周減幅，但仍是去年同期水準3.1％的兩倍之多。此外，聯準會亦表示，在通膨回落至2％的目標之前，無意終止升息。

哈特強調，房貸利率下降雖是好消息，但房市仍有漫漫長路要走。美國通膨依然位在高檔，且聯準會可能將利率保持高水位，消費者將持續感受到高通膨與高利率的影響。

房貸利率由7.08％降至6.61％，代表購買中間價房屋、支付二成頭款的買家，每個月的還款金額由2,280美元降至2,174美元，30年下來可節省將近4.8萬美元的利息。

房貸利率下降吸引買家回籠。根據全美不動產經紀人協會（NAR）報告顯示，房貸申請案出現7周以來首次上升，再融資申請案亦見增加。

MBA執行長布羅克斯密特（Bob Broeksmit）表示，通膨降溫讓房貸利率降至7％之下，此為10月稍晚以來首見。不過利率仍舊位在相對高點，且買家的負擔能力下降，平均貸款金額目前位在近2年最低水準。