正在規劃前往日本旅遊的一銀卡友有福了。即日起到沖繩，各大熱門景點或商店消費可直接使用悠遊卡小額消費，且在消費當下即以當時匯率換算新台幣扣款，不僅省去可能的匯差還免收手續費；當餘額不足支付當次交易金額時，「一銀悠遊聯名卡」也能自動加值，帶著它就可以在沖繩暢行無阻。

前往日本血拼除有10％免稅外，持JCB悠遊聯名卡還享多家特店優惠，於日本唐吉軻德刷卡消費滿10,000日圓、在日本連鎖家電購物（如：Bic Camera）刷卡消費達免稅門檻，即可再享5％折扣優惠；此外，於松本清、札幌藥粧、SUNDRUG、鶴羽藥妝、BIC DRUG等通路出示JCB活動網頁專屬優惠券，即可再享最高7％折扣優惠。

為滿足喜愛海外旅行的卡友，持一銀信用卡於知名旅行社或航空公司刷卡消費滿額最高回饋2,500元，分期再送千元刷卡金，合計最高回饋3,500元。刷JCB卡購買國際航線機票或支付國外旅遊團費金額，單筆達新台幣30,000～59,999元，可享「指定國際機場接送去程或回程1次免費」，達新台幣60,000元（含）以上者，可享「指定國際機場接送去回程各1次免費」。

除此之外，持悠遊聯名卡在藥妝、居家百貨、生活費用代扣繳、生活餐飲、悠遊付等國內消費，享最高5％現金回饋，刷卡滿額再享免費看電影好康，讓卡友日常生活大小事都能一卡搞定。

12月底前，新戶透過網路申辦「一銀悠遊聯名卡」且完成指定任務，核卡後90天內，悠遊付消費享10％刷卡金回饋，也可善用悠遊付APP中的活動網頁，查詢悠遊卡相關資訊。