國民黨南投縣長候選人許淑華批評「蔡培慧、陳時中是阻擋疫苗2人組」。（楊靜茹攝）

國民黨南投縣長候選人許淑華批評「蔡培慧、陳時中是阻擋疫苗2人組」，而這兩人昨天在南投合體，恰恰喚醒大家對這兩人罔顧國人健康安危的痛苦記憶，1126怎麼能把票投給他們？

衛福部前部長、民進黨台北市長候選人陳時中，到南投縣幫同黨南投縣長候選人蔡培慧輔選。國民黨南投縣長候選人許淑華批評「蔡培慧、陳時中是阻擋疫苗2人組」，怒斥蔡培慧當時沒幫忙南投縣民向中央爭取疫苗就算了，竟還造謠南投縣長林明溱要買大陸製疫苗，而陳時中在中央也否決南投縣政府採購疫苗案，罔顧南投縣民的生命安危。

蔡培慧回應：「我不知道許淑華在講什麼？」僅強調疫苗採購有一定規範，自稱她擔任行政院中辦執行長時，要求衛福部加速對偏鄉長輩施打疫苗，還拜託從事長照工作的業者，開車載長者去施打疫苗。陳時中否認阻擋南投縣府採購疫苗，強調南投縣政府沒有採購疫苗權利，疫苗採購一定要有國家保證，反稱當時沒有業者要賣疫苗給南投縣府，所以衛福部沒辦法承辦，重申沒有阻擋南投縣府採購疫苗。

許淑華今（18）日在臉書再批「阻擋疫苗二人組」，昨天在南投合體，恰恰喚醒大家對這兩人罔顧國人健康安危的痛苦記憶，1126怎麼能把票投給他們？