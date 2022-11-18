新北市議員候選人張志豪太太蔡幸芳也擔任最強助選員，啟動車隊掃街。（張志豪提供／李奇叡新北傳真）

九合一大選進入最後衝刺階段，各候選人紛紛展開車隊掃街，新北市議員候選人張志豪太太蔡幸芳也擔任最強助選員，啟動車隊掃街，並擔任分身代表候選人深入市場掃街拜票，爭取認同。張志豪說，真的特別感謝太太，希望夫妻分進合擊，能爭取更多選民支持。

張志豪表示，選戰進入最後時刻，為了更有效率的拜票，他和太太開始兵分二路進行掃街、站路口，希望透過溫柔女力爭取更多認同；蔡幸芳說，她會開始當張志豪的分身，進行最後衝刺，不論是擔任車掃麥克風手或是站路口、掃市場、徒步、騎腳踏車拜票，她會盡全力協助。

蔡幸芳表示，過去四年張志豪認真的為中和拚建設、爭福利，心心念念的就是希望他從小長大的故鄉能夠蛻變成為宜居的城市，如今為了讓建設延續下去，她更應該站出來助選；針對太太「代夫出征」，張志豪表示，平常太太就把家庭打理的很好，讓他無後顧之憂的在外面幫市民發聲，選戰進入最後關鍵時刻，她又挺身而出擔任最強分身，真的特別感謝她。

張志豪表示，希望夫妻分進合擊之下，能夠爭取更多選民的支持，希望中和鄉親再給他四年的時間，繼續翻轉中和。