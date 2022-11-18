台灣首度舉辦IFBB PRO職業賽，將於27日在高雄流行音樂中心舉辦，國內有史以來第一次職業健美賽事，這次賽事項目為職業健體賽事項目、職業比基尼賽事項目，總獎金高達15000美元，台灣知名職業健美選手LIZ、梁萱、Anita、Jay、大H都紛紛表態誓言將職業賽總冠軍留在台灣。

「職業賽對我來說很重要，將近三年的沈寂，我沒有忘了我的夢想，雖然慢了一點，但我不曾離開」台灣第一位健體職業選手，綽號大H的陳建昕表示，賽前非常謹慎處理飲食與運動環節，拿出最棒體態，不留下任何遺憾。IFBB PRO職業賽總冠軍有機會獲得2023年（IFBB Joe Weider's Olympia Fitness & Performance Weekend奧林匹亞大賽）參賽權。

IFBB Joe Weider's Olympia Fitness & Performance Weekend奧林匹亞大賽，簡稱奧賽，是每年職業健美選手皆會參與之大型盛事，亦為所有職業健美選手們夢想殿堂，今年台灣正式與IFBB PRO聯盟合約簽訂，讓我國選手不必出國舟車勞頓，在家鄉有機會獲得奧賽入場券。

另外26日登場之IFBB PRO 資格賽，更有來自美國、加拿大、伊朗、紐西蘭，超過20個國家，200位健美好手在台上展現力與美，這次比賽共分「女子比基尼」、「男子健體」、「男子古典健美」與「男子傳統健美」四個項目，各將發出1張職業卡。

官方一公布報名內容與參賽資訊相關消息後，兩千張觀眾門票秒殺，在各界殷殷期盼加票訴求下，主辦方再度釋出少數門票，目前特A區剩最後100張，門票倒數計時中，選手報名也如火如荼，勢必掀起台灣健美界賽事轟動，期盼熱愛健美賽事選手與觀眾，共襄盛舉，將台灣健美比賽推上高峰。