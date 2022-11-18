競選連任的國民黨台中市長盧秀燕今（18）日在臉書指出，台中正走在發展的道路上，大家千萬別小看手中的一票，「您的一票決定台中的未來」，可以決定台中能不能繼續走在正確的道路上。她大聲呼籲，1126站出來讓每個城市都好，「用您的選票守護台灣，台中好，台灣才會好！」

盧秀燕表示，台中有個魔咒，從升格以來沒有一個市長連任。如果她成功連任，就是打破魔咒，創造奇蹟。而打破魔咒，她一個人做不到，選戰倒數8天，今天已經是「黃金週」，要拜託大家走出門幫她拉票，幫她相約去投票，「我們一定會打破魔咒，創造奇蹟！」「台中會打破魔咒！我們會創造奇蹟！」

盧秀燕說，每天的鐵人行程，最快樂的就是與市民朋友常伴左右，市民朋友脫口而出叫她「媽媽市長」，是她無比的光榮。「我們照顧彼此，互相扶持」，走過肆虐全球的「百年大疫」、度過台灣的「百年大旱」。而市民信任她、肯定她，把她當成自己的家人，「台中就是我們的家」。

盧秀燕直言，「讓台中更好，秀燕有責任」，過去4年中有3年的時間，我們在疫情中度過，但台中的發展沒有停下腳步。盧秀燕細數政績，包括：被停工的「東豐快」已經復工、新社消失的「花毯節」已經復辦、潭子有全台灣最早的「國民暨兒童運動中心」、台中第一座「豐原轉運中心」已經完工、神岡有了第一所高中職「神岡高工」、大雅重文風「上楓圖書館」完工啟用、花博和燈會用地改建為后里大花園，后里還有長青學苑和親子館等等。

盧秀燕強調，台中正走在發展的道路上，大家千萬別小看手中的一票，您的一票決定台中的未來，可以決定台中能不能繼續走在正確的道路上。她也大聲呼籲，1126站出來讓每個城市都好，用您的選票守護台灣，台中好，台灣才會好！