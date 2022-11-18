林鼎超也預告18日藍營的大咖將會接力來替自己輔選，包括新北市長侯友宜、國民黨前主席江啟臣、國民黨副主席連勝文以及前新北市、高雄市副市長李四川。(黃敬文翻攝)

隨著九合一選舉即將進入最後的黃金周，新北市議員候選人林鼎超日前發布一封親筆信，表示國民黨過去在三重、蘆洲曾經有過5席議員的高光時刻，如今卻萎縮到剩下2、3席，希望選民能集中選票，為第四選區留下一席有力的年輕議員；他也預告明(18)日藍營的大咖將會接力來替自己輔選，包括新北市長侯友宜、國民黨前主席江啟臣、國民黨副主席連勝文以及前新北市、高雄市副市長李四川。

林鼎超在信中，首先感謝所有黨內先進，讓他在4月中時，能順利通過黨內初選，披上國民黨光榮的戰袍，為黨出征；他也自述在拜票爭取支持的過程中，最常被鄉親問到的問題是「為何選在這次選舉出來？國民黨這麼軟弱，你們年輕人要加油」。

他坦言，國民黨在三重、蘆洲這個選區，最多曾有過5席議員，但在「不知不覺」中從5席萎縮到剩下2席這樣的艱苦席次，上一屆選舉2018年是國民黨近期最好的成績，但也才增加到3席的空間，讓他想問，「這四年來，民進黨做得好嗎？難道國民黨沒有再多1席的機會跟可能嗎？」。

林鼎超表示，期許自己成為一位「極」有戰力的新人議員，為民意盡心竭力，就如同此次，民進黨提名林佳龍，但林佳龍一心只想選台北市， 完全將新北市民當作次等公民看待，自己不管是在節目上、廣告看板上或是新聞上，都強力抨擊此事；他也想讓藍軍的朋友們知道，三重、蘆洲是有一名有戰力、有魄力、敢說真話的候選人。

他強調，因為選情冷淡，新人的知名度無法有效提升，懇請所有黨員先進們在26日集中選票，「給鼎超一個機會，給鼎超一個為黨、為三重、蘆洲打拼的機會」，更為藍軍在三重、蘆洲留下一席有力的年輕議員。

林鼎超也預告明天會有藍營大咖會來三蘆地區跟自己合體拜票，包括早上10點會跟江啟臣到蘆洲市場掃街、早上11點再由連勝文接棒，一同前往三重的大同市場問候鄉親，接著下午1時45分會跟李四川一同以車隊掃街的方式向市民拜票，最後侯友宜則壓軸在下午3時，在三合國中同台拉抬選情。