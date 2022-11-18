隨著新冠疫情顯現降溫跡象，民眾一般生活的限制也逐漸鬆綁，似乎可以回到以前自由自在的生活，但近三年因應疫情所採取的如戴口罩、社交距離等管控措施，還是對民眾生活習慣造成不少的影響，其中就信用卡交易部份，為了減少面對面的接觸機會，再加上科技進步及智慧型手機幾乎已人手一機的普及狀況，以電子商務為主之非面對面交易方式，於此疫情肆虐期間，已大幅成長，隨之而來，亦衍生出更多的爭議交易。

聯卡中心表示，經統計2022年1～8月，國內信用卡非面對面詐欺交易較前一年同期增加9.08％。為因應此一增長之詐欺趨勢，國內信用卡發卡銀行莫不絞盡腦汁採取多項措施，如交易簡訊或電子郵件通知、提升詐欺偵測系統功能、提供與持卡人互動之APP等方式，以及早主動偵測詐欺交易。

聯卡中心身為信用卡支付產業的一份子，為促進信用卡交易的正常發展，除已升級聯卡中心自行開發之「交易風險警示及控管系統」的硬體設備以提升處理效能外，亦積極規劃運用大數據資料並開發詐欺偵測模型，結合「交易風險警示及控管系統」，提供會員銀行更優質之詐欺偵測服務。

即當持卡人信用卡交易時，詐欺偵測模型會依據持卡人過去的交易行為，比如持卡人特徵、消費頻率、金額、消費類別、地區等逾百項變數交易評分，並在交易當下產生一個風險預測分數值，分數值越高，偽冒交易的機率越大，並將此評分結果與「交易風險警示及控管系統」整合，提供會員銀行評估信用卡交易風險的另一項重要參考依據。在兼顧網路交易安全性的前提下，除了可快速阻斷偽冒交易發生，亦不會影響持卡人信用卡交易的進行，以維持持卡人良好的消費者體驗。

聯卡中心表示，根據國際信用卡組織規則，持卡人遭網路盜刷大都沒有實際損失，但為了避免造成不必要的困擾，仍提醒持卡人注意網路交易安全，防範網路盜刷可參考以下「5要3不要」之具體做法。

5要：要注意消費簡訊。要細閱您的交易帳單／紀錄。要遠離可疑的網站。要養成良好的密碼命名習慣。要使用或下載最新防毒軟體與作業系統。

3不要：不要讓親友使用您的卡號。不要回應任何向您要求個人資料的不明電子郵件或簡訊。不要使用公用網路進行交易。