日前有名穿著低胸上衣配上短裙的性感正妹，駕駛著桃紅色超跑藍寶堅尼，因臨停在號稱香港最容易被開單的「沙田第一城」，果不其然，當她前往附近超商買水時，愛車在不到10秒的時間就右前輪遭上鎖，被警察開單，路過民眾也將這一幕拍下PO上網分享，引起網友們紛紛討論，她的IG也被網友肉搜出來，原來她是一名古箏老師。

據《香港01》報導，疑似駕駛藍寶堅尼超跑的女車主，將車子臨停後便去附近超商買水，沒想到，不到10秒的時間，愛車又前輪遭鎖車大隊員警上鎖無法動彈，她便無奈站在車子旁，並小小抱怨「只進去超商一下下」，然而，她穿著低胸白上衣配上褐色短裙的樣子，再配上桃紅色超跑遭民眾拍下，轉PO在網路上。

藍寶堅尼女車主Kianna Ngai常在IG上PO出四處旅遊與出席活動的照片。（翻攝Kianna Ngai IG）

藍寶堅尼超跑性展女車主遭鎖車張照片，也被PO在臉書社團「沙田第一城鎖車苦主大聯盟」，立刻引起網友紛紛討論，「小心喔，不要刮花人家的這部車」、「這女的好正」，不過也有網友發現超跑車門邊的英文字，疑似是某加密貨幣字樣，質疑這是宣傳手法，藉由違停被鎖車製造曝光的機會。

然而，這名女車主的身分也被網友肉搜曝光了，發現她是一名古箏老師，從IG上還可以看見有著其他事業，並且也PO出四處旅遊、參加聚會，以及出席活動的照片，還可以發現該性感女車主疑似是某加密貨幣創辦人的女伴。