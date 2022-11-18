俗話說「寧可信其有、不可信其無」， 一名女網友日前回憶國中生活，意外勾起畢旅的恐怖經驗，原來，她在某飯店洗澡時，和一名「倒掛女」四目相交，嚇得她趕緊衝出浴室。讓人意外的是，這則文章曝光後，意外引發許多網友共鳴，甚至還有人留言「蠻多人遇到的」。

原PO在臉書《靈異公社》發文表示，國中參加畢業旅行時投宿某間大飯店，起初她和同學們都興高采烈，但抽籤選房間時，卻抽中了最邊間的房間，進房前原PO習慣地先敲了敲門，但開門一看，卻讓她忍不住飆罵髒話，床的正前方竟擺了一面大鏡子，「早上睡起來自己會嚇到自己吧！」於是她便拜託同房的另外3位同學，一起把外套全部蓋到鏡子上。

後來，原PO因為幫老師整理人員名單，最後才洗澡，一踏入浴室就被霧濛濛的熱氣包圍，開始淋浴洗頭時，脖子還突然有異常搔癢感覺，就算用手抓癢也沒有改善，似乎有什麼物體在旁邊，原PO這時決定將泡泡稍微沖洗掉，並緩慢地轉動脖子往上方查看。

「我從來沒有那麼害怕過！」原PO才一轉頭，就有一名倒掛著頭的女子和她四目相交，嚇得她抓了浴巾就趕緊衝出門，聲嘶力竭地呼喊：「有鬼！有鬼！」後來，原PO把情況向老師報告，和同房的其他同學一起搬到其他房間，才安穩地度過這個夜晚。

這段令人毛骨悚然的經驗曝光後，不少網友都表示有類似的恐怖經歷，「請問是XX飯店嗎？是的話蠻多人遇到」、「說不定飯店還沒蓋的時候，祂就在那邊了，不知道是誰打擾誰」、「我記得是XX，訓導主任還在門口站崗」、「我同學是直接嚇暈被抬出來」、「這間哦～帶團時就算有房間，也堅持坐捷運回永和家裡住」。

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