歷經兩年疫情籠罩後，台中市不動產開發公會今（18）日在台中國際高爾夫球場舉辦「2022理事長盃高爾夫公益邀請賽」！延續公益與賽事，讓產業攜手送愛心，現場捐贈台中市政府社會局20萬元轉予各弱勢團體，期盼以企業力量形成一股愛的循環，關懷弱勢、造福社會。

「2022理事長盃高爾夫公益邀請賽」今日邀集會員代表、協力廠商到場參賽，同時也邀請全省公會理事長及中市府官員與會，活動一如往年的精采賽程與同樂晚宴。

台中市不動產開發公會理事長林正雄特別在賽事中，感謝台日關係協會會長蘇嘉全、台灣省不動產開發聯合會理事長黃啟倫、大台中不動產開發公會理事長王至亮、台南市不動產開發公會理事長郭建志，以及不動產業界先進百忙中仍抽空參加，為此次賽事增添光彩。

主辦球賽的運動委員會表示，本會高球賽活動攜手參賽選手一同愛心做公益，齊心認為企業取之於社會、應善盡社會責任，期望帶給社會正向力量，委員會以推廣健康生活及社會回饋做為本會賽事目標，每次的活動不僅僅是運動賽事舉辦，推廣公益、關懷社會更是重點志業。

林正雄強調，不動產產業在公益議題上一直都是不落人後，「雖然疫情暫時拉開彼此的距離，卻拉近你我的心」，今年「2022理事長盃高爾夫公益邀請賽」，再次以實際行動貢獻本會的心力，同時加入本委員會另一團體登山隊的善舉，將捐贈台中市政府社會局20萬元轉予各弱勢團體，期盼以企業力量形成一股愛的循環，關懷弱勢、造福社會。