（彰化銀行與東哥企業簽訂聯合授信合約，左為彰銀董事長凌忠嫄，右為東哥企業董事長闕慶承。 圖／彰化銀行提供） 彰化銀行統籌主辦東哥企業公司新台幣50億元聯貸案，於17日舉行聯合授信合約簽約儀式，由彰化銀行董事長凌忠嫄代表銀行團與東哥企業董事長闕慶承完成簽訂聯貸合約。本次聯貸資金用途係支應東哥企業為償還既有金融機構借款、充實購料暨中期營運週轉金，由彰化銀行擔任統籌主辦銀行暨管理銀行，統籌主辦銀行另有臺銀、一銀，參貸銀行有合庫、華銀、農業金庫、上海商銀、國泰、永豐等。本聯貸案原擬籌組額度為40億元，在參加金融機構踴躍參貸下，超額認購達145％，最終以50億元結案，充分顯見銀行團對企業之營運與未來發展，給予高度肯定與支持。東哥企業成立逾40年，是臺灣最大的豪華遊艇業者，具有製造、銷售、代理及服務四大優勢，目前主力市場為美國的頂級客群，並以自有品牌「Ocean Alexander」行銷全球，現已累積銷售總量超過2,000艘以上。2021年全球遊艇市占率，東哥企業名列北美第一名及全球排名第三名，亦為亞洲最大的遊艇業者，東哥企業是唯一採半客製、計畫性生產模式的製造商，較同業享有較佳的營運彈性，利於規劃高效率生產排程，可隨時掌握全球最新市場動態及流行趨勢，成功製造和銷售自有品牌，另有售後服務，憑藉優越的資源整合，靈活運籌全球產銷供應鏈及快速反應風險控管，已建立市場領先地位。彰銀是公股銀行中首家承諾依循SBTi設定減碳目標的金融機構，盼創造商業夥伴間的協力價值，攜手為淨零目標努力。本聯貸案將追蹤東哥企業永續經營表現，包括用電量及用水量密集度等ESG指標納入聯貸條件中，視達成程度提供優惠的貸款利率，透過金融影響力促進環境永續發展，引導客戶積極達成ESG目標，朝永續經營企業邁進。彰銀深耕企金業務結合ESG實踐，加上企業貸款規模逐年提升，本年度獲英國國際財經雜誌International Finance Awards「臺灣最佳企金銀行獎項」，並連續兩年獲得「臺灣最佳企業社會責任銀行」獎項，顯見彰銀致力落實ESG表現，深獲外界肯定。