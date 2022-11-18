大陸網路傳出再進一步放寬疫情封控消息，經認證為中國政法大學教授楊帆的微博帳號16日發出訊息，稱國務院緊急會議要求，12月1日0時起開放所有公共場所，且不再掃碼。
目前大陸確實有逐步放寬疫情封控的措施，但12月起立即大幅開放讓外界質疑。而在17日下午，楊帆將文章刪除，發聲明表示文章是有人惡意編寫的。
相關文章與網傳文件指出，按照國務院緊急會議要求，所有區域於2022年12月1日0時之前開放所有公共場所，不能有任何阻撓，不再查驗核酸陰性證明、不再掃場所碼。小區不再查驗核酸陰性證明、不掃場所碼。
所有便民核酸採樣點做到應關盡關、應停盡停；所有醫療機構內設核酸採樣點停止對社會人員提供採樣服務，原則上區域只保留一個醫療機構提供單採自費服務，所有醫療機構嚴格落實要求，不允許停診超過72小時。
此外，2022年12月1日0時解封不了的單位、區域劃高風險，管控5天調為低風險。
近期大陸地方執法封控惹議，涉及掃碼等行為，讓外界持續觀望相關動態。
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