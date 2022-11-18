合庫銀行為服務房貸戶族群，持續推出御璽房貸卡各項優惠活動，並同步祭出一般消費1％現金回饋無上限；倘房貸戶仍有現欠餘額且繳款正常者，再享0.2％現金回饋無上限；本卡當期帳單新增一般消費達2,999元以上，指定3C居家百貨滿額再享5％現金回饋（每月上限300元），回饋最高可達6.2％。

另合庫針對房貸客戶臨時購買家具、電器用品或生活用品之需求，特別提供優惠房貸卡之循環利率最低至6.35％，只要信用卡正常繳款且房貸仍有現欠之客戶皆可適用此利率，期望透過實質回饋，讓消費者安心採買居家生活用品。

合庫長期致力推動永續金融及落實環境永續目標，御璽房貸卡客戶申辦電子帳單享終身免年費，且卡片採用PETG原物料環保材質製造，在銷毀時不致產生有毒物質，降低對環境的衝擊，期達到淨零排放，邁向永續發展，與客戶一同守護地球，落實低碳經濟，綠色金融的社會責任。

自即日起至2022年12月底，每周五使用合庫信用卡（不含VISA金融卡、商務卡及政府網路採購卡）至愛買量販店刷卡消費，單筆滿1,500元可至愛買兌換處兌換100元現金折價券，折價券使用期間為出券次日起至次月底前，每人每卡每周五限領一次，每月限量1,000份，送完為止。