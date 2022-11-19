選舉倒數9天，新北市板橋區議員黃俊哲服務處主任傳出賄選，黃的服務處主任唐龍輝涉嫌與同為黃俊哲家族建設公司董事的林姓女子，挪用該公司資金，購買500盒高價禮盒，分送給埔墘地區的里長和鄰長，希望他們投票支持特定候選人，檢方昨日指揮搜索，帶回8名被告、51名證人到案，新北地院晚間10時許裁定羈押禁見唐男、林女。

新北地檢署黑金組檢察官李宗翰昨日指揮新北市調查處、新北市刑大、海山警分局，兵分6路，搜索唐男等5位被告的住家和公司，查扣相關物證。

檢方指出，唐龍輝為了使特定候選人當選，與林女合謀擅用公司資金購買網路市價999元的嘉義市美食名店林聰明沙鍋魚頭禮盒，唐男隨後將500盒禮盒發送給里長和鄰長，並要求他們投給特定對象。

據悉，林女、唐男是黃俊哲家族建設公司的董事，他們挪用公司資金賄選，檢調昨日帶回約20多位里長約談，地方傳言早已沸沸揚揚。

對此，黃俊哲表示，他個人最注重清白參選，這是幾個月前的事，也不甘他的事，現在時機敏感，希望選民相信他的清白，交由司法釐清真相。

檢方表示，唐男、林男涉犯選罷法、背信等罪嫌重大，且有事實足認為有勾串共犯或證人之虞，因此聲押禁見，另外胡姓、謝姓、曾姓、李姓被告則分別以5萬至10萬不等交保，目前沒有傳喚任何議員，但未來會視情況作相應偵辦。

檢方呼籲，買票賄選涉犯重罪，必將嚴加查緝，請候選人切勿以身試法，民眾若知悉賄選行為，若發現賄選情事，也請踴躍撥打檢舉專線進行檢舉，司法機關對於檢舉人之身份均會嚴格保密，且檢舉因而查獲賄選者，可獲得高額檢舉獎金。