選戰倒數階段，民進黨政府大打「抗中保台」牌，沒想到卻自己先把軍事機密大公開，怎麼「抗中」？如何「保台」？民眾黨基隆市議員候選人林毓峯爆料，基隆威海營區圍牆外，18日上午突然出現10幾幅布條，全都是營區搬遷後的最新配置，根本涉及洩密！事情曝光後，海軍已緊急把布條移除。

基隆威海營區10月下旬開拆，未來將全數移至西岸。林毓峯指出，基隆港是北台灣重要軍港之一，結果為了宣傳政績，包括131艦隊、海軍陸戰隊、陸軍支援部隊等營舍的最新配置，全被市府拿來公開。

布條明確標示營區遷移後的配置，路人可隨意瀏覽、拍照。（林毓峯提供）

他強調，營區配置在軍中被列為「密級資料」，不知道誰出的主意，把大型布條懸掛在營區圍牆外，內容全都是遷移後的營舍、庫房等位置，往來路人可隨意瀏覽、拍照，這是哪門子保密？

更扯的是，連廚房都標示得一清二楚，林毓峯質疑，萬一敵人滲透進營區，透過食物下毒，整個艦隊不用出海打仗，在岸上就被殲滅了。「民進黨喊保台，請問蔡英文主席，妳知道同黨的基隆市，放任員工這樣搞嗎」。

林毓峯表示，他出身軍旅，深知保密重要性，營區配置圖就算非重大機密，也絕不能這樣輕易示人，可想而知海軍弟兄敢怒不敢言，難道基市府為了宣傳政績，不顧國家安全嗎？