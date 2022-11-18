國民黨高雄市長候選人柯志恩持續遭綠營批評她擔任立委時阻擋「前瞻預算」，立委趙天麟18日晚間偕同高市議員候選人林智鴻、林志誠舉辦線上記者會，列舉出柯志恩當年凍結高雄捷運「路竹延伸線」、「黃線」建設經費案件高達20件，並呼籲柯志恩為當年的杯葛行為，向所有高雄市民道歉。

「柯志恩跟高雄人到底有多過不去？」趙天麟表示，柯志恩及其他國民黨立委試圖將《前瞻條例》全部退回未遂，隨後便提出許多議案杯葛「前瞻」，光是「軌道建設」，就一路從基隆擋到恆春，柯志恩自己參與連署或提出的議案非常多，金額也相當龐大。

趙天麟進一步指出，柯志恩凍結高雄捷運「路竹延伸線」、「黃線」建設經費的案件就高達20件，除了17案連署黨內立委馬文君、李彥秀等，更有3案是柯志恩擔綱主提案人，形同扼殺高雄軌道建設20次，其中更有3次是她親自操刀，狠狠杯葛「高雄軌道建設」，包含「都市推動捷運」9案、分支計畫「路竹延伸線第一階段暨周邊土地開發計畫」5案及「延伸環線規畫作業」6案等。

林智鴻指出，當「前瞻預算」要用來建設台灣每個縣市時，國民黨立委丟水球、撒麵粉的方式，阻擋前瞻預算，很明顯就是不希望台灣好，在《前瞻條例》通過後，更一同提出、連署1萬658件垃圾法案，甚至連「草屯、南投沒有捷運」都拿來當成阻礙高雄發展的提案說詞。

林志誠指出，柯志恩提出的議案中，以空泛的「績效指標應調整」、「不符特別預算支應項目」、「應回歸公務預算」等理由，傷害高雄人對捷運的需求與憧憬，也意圖用自己的「解凍權」打壓相關建設，要高雄人概括承受，不止連署、提案杯葛，她更在2017年7月19日於立法院內「丟水球」破壞議事，差點就害得高雄「痛失兩條捷運」。