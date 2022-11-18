女星阿諾（本名涂珊）過去擔任《食尚玩家》主持人，甜美又談吐有條獲得廣大觀眾喜愛，2017年嫁給工程師男友，婚後育有1女兒，但今年4月被爆出秘密離婚，讓許多粉絲都很不捨。阿諾恢復單身後，最近分享買房好消息，也獨力扶養2歲女兒，更吐露壓力太大長白髮，卻還是決定要更努力賺錢，讓生活更精彩。

在節目上給人樂觀開朗形象的阿諾，在離婚後也鮮少出現螢光幕上，18日她突然在臉書分享喜訊，她送給今年滿37歲的自己一間房子，「那個地方屬於我跟我孩子的，我們可以很自由自在的使用，可以隨著心意去變動」；阿諾透露女兒陪著她搬了2次加，現在終於有屬於自己的家。

不過，阿諾也提到買房的決定並不容易，這幾個月裡煩惱到長了白頭髮，親友也擔心她壓力會太大，都很關心她；但阿諾認為，在能力範圍選擇自己所想的，就會更有動力跟勇氣面對，她從今以後要更努力賺錢，要更用力帶著女兒玩，期盼生活能更加精采。

阿諾在2015年宣布與人在美國Google工作的工程師男友訂婚，儘管一度傳出分手，但阿諾特地飛到美國追愛，二人2017年公開已完成結婚登記喜訊，2020年生下女兒「丁香魚」，升格人母；豈料，今年4月阿諾被爆料因雙方個性及聚少離多問題，已秘密離婚，隨後她也低調承認離婚一事，表示接下來只想做好孩子的媽媽。