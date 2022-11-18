富邦金18日公告富邦證與日盛證合併換股比率。富邦金表示，日盛證普通股1股可換發現金12.9622元及富邦證普通股0.4852股。

富邦金表示，該現金對價與換股比例係雙方於111年9月30日經會計師核閱之財務報表所示之股東權益為基礎計算。上述現金對價與換股比例由會計師出具合理性意見書，會計師認為現金對價與換股比例尚屬合理。

富邦金表示，富邦證與日盛證券均為富邦金持股百分之百子公司，係屬集團內組織架構調整，不影響股東權益，整合金控旗下證券業務，提升市場競爭力，併購後預計可擴大業務規模、增加業務收入提升經營績效，此外，在合併後，透過業務整合發揮綜效，對合併後之每股淨值及每股盈餘皆有正面效益。

富邦金表示，該項併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等，待取得主管機關核准後始得進行，支付併購對價之時間及方法依合併契約辦理。

至於富邦證併購日盛證的資金及證券來源，富邦金表示，此合併案是以現金搭配發行新股方式為合併對價，資金來源為富邦證自有資金及發行新股。該合併案將於雙方董事會（代行股東會）決議通過後，即會向主管機關提出申請。