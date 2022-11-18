曾國城（左起）、方芳芳、謝玲玲、謝玲玲的女兒林恬兒、巴鈺今晚盛裝出席公益慈善晚會獻愛心。（粘耿豪攝）

李明依（左起）、郭子乾、向娃、唐從聖與台灣優質生命協會深耕公益多年，今晚同參與慈善晚會。（粘耿豪攝）

哈林今晚一身勁裝出席晚會，擔任表演嘉賓。（粘耿豪攝）

66歲資深女星謝玲玲以《婉君表妹》出道走紅，她身為台灣優質生命協會的榮譽理事長，時隔近3年特地返台出席今（18日）在台北美福大飯店宴會廳舉行的「2022愛不止息慈善晚會」，為協會盡一分心力，幫助弱勢獨居長者，「我已經過了65歲，回香港也要拿老人卡，所以步入這個年紀，感受到社會上有很多需要我們幫助的弱勢朋友們。」並感謝曾國城、巴鈺等人幫忙一同籌款。

謝玲玲的大女兒林恬兒是香港出名人美心善的名媛，今早專程飛台灣，支持媽媽與協會，謝玲玲感謝女兒，「她在香港做很了多環保、慈善的活動，我覺得能參與是她的榮幸。」38歲的林恬兒美貌驚艷眾人，看不出已是2個孩子的媽。

而方芳芳賣掉大陸別墅，打算與老公在台長期定居，「覺得落葉應該歸根。」談到上海封城，她說2個半月期間，難得有機會跟兒子24小時在一起，「我覺得這是非常難得的經歷，因為跟兒子分開很久，做一些大家都喜歡吃的東西，結果吸收能力都很好都胖了。」雖然不知兒子胖了多少，笑稱自己胖了5公斤，會打算復出演藝圈？她笑說：「應該不用吧，都這個年紀了。」

台灣優質生命協會表示今年因疫情影響募款更加艱辛，榮譽理事長謝玲玲與理事長方芳芳雖然分別在香港、上海，仍掛心弱勢獨居長者，2人義不容辭在解封第一時間返台，方芳芳更一肩扛下募款任務，透過自身影響力號召企業主貴賓共襄盛舉，「疫情大家都很辛苦，但弱勢長者防疫物資缺乏，健康照護需求問題非常嚴重，請大家不要忘記他們。」

近期鮮少亮相的金曲歌王庾澄慶（哈林），聽聞協會募款困境一口答應演出 ，現年61歲的他說以前比較關注小朋友跟環保等公益議題，笑說：「過一陣我也需要被關懷，所以我們要付出才有收穫，這是一個很明顯的社會現象。」

而金鐘主持人曾國城不只與巴鈺一同主持今晚活動，他也與唐從聖演出一段精彩的脫口秀，百忙之中用行動與才華響應為弱勢長者發聲。