加密貨幣交易所FTX新任執行長瑞伊（John J. Ray）在提交聯邦破產法院的文件指出，在他40年重整公司經驗，從未見過此等「企業控制撤底失敗」的案例，最終導致這起史無前例的企業破產事件。

FTX 11日任命經驗豐富的重整專家瑞伊掌舵，他曾監督多起大型破產案，包括教科書級的安隆（Enron）案。這份文件是瑞伊上任後，首度詳盡揭露FTX和相關企業加密幣交易公司Alameda Research的狀況。

瑞伊披露FTX在創辦人暨前執行長班克曼弗瑞德（Sam Bankman-Fried）的帶領下，公司的財務、會計和管理一團亂。

瑞伊在文件寫道，「職業生涯從未見過企業控制如此撤底失敗、公司財報全然不可相信的案例。從系統完整性受損，海外監管不足，再到公司被經驗不足的極少數人集中控制，這種情況前所未見。」

瑞伊亦將瞄頭指向班克曼弗瑞德，稱他持續發表誤導大眾的聲明。瑞伊強調，FTX已向公眾與員工清楚表明，班克曼弗瑞德的發言不代表公司立場。

文件顯示FTX的資金遭到濫用，例如拿來替員工購買房屋和個人用品，而且沒有在帳上列為借款。

就連先前經會計師查核的財報也不可信。瑞伊稱FTX提供給創投投資人的財報有很大的疑點，法院不應信賴這些資訊。